هجوم بدون طيار في لبنان يودي بحياة ثلاثة أفراد من حزب الله

تقارير تفيد بأن ثلاثة من أفراد حزب الله قتلوا في هجوم غير معتاد بواسطة طائرة بدون طيار مرتبطة بإسرائيل في جنوب لبنان. وفقًا لشبكة سكاي نيوز باللغة العربية مساء اليوم (الخميس)، يُعتقد أن أحد القتلى هو حسن صالح، المعروف أيضًا بالاسم المستعار "جعفر"، الذي يُعتبر وفقًا للتقارير، أحد خبراء الصواريخ البارزين في التنظيم اللبناني.

تم تنفيذ الهجوم، وفقًا للتقارير في لبنان، بواسطة طائرة بدون طيار إسرائيلية، وحدث في قرية رومان عند الظهر، والتي تقع على بعد حوالي 12 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي هجمات إسرائيلية في هذه المنطقة، على عكس ما حدث في العديد من القرى والبلدات في جنوب لبنان خلال عمليات تبادل إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

أفاد مسؤول أمني في لبنان لوكالة الأنباء الفرنسية أن الطائرة بدون طيار قامت بإطلاق صاروخين موجهين على أحد المباني في القرية، ويبدو أن الأثر كان دقيقًا نسبيًا، حيث تشير التقارير إلى إصابة شقة أو اثنتين فقط. وأفادت قناة "الحدث" السعودية بمقتل ثلاثة من أفراد حزب الله في التفجير، لكن حزب الله أكد حتى الآن فقط مقتل حسن صالح وناشط آخر يُدعى شام عبد الله.

عند اندلاع الحرب، أعلن حزب الله رسمياً عن مقتل 208 من عناصره، لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن العدد قد يكون أعلى. وقد نُسب إلى جيش الدفاع الإسرائيلي اغتيال العديد من كبار عناصر حزب الله، بما في ذلك أعضاء قوة الرضوان - وحدة النخبة في المنظمة.

وجاء الاغتيال المنسوب إلى إسرائيل بعد ساعات من اعتراض الجيش الإسرائيلي "أهدافاً جوية مشبوهة" تسللت إلى إسرائيل في منطقة جبل دوف. أكد الجيش الإسرائيلي الاعتراض بعد أن أبلغ سكان الجليل الأعلى المذعورون عن انفجار قوي سمع في بيريا وروش بينا، وكريات شمونة وغيرها، دون إطلاق أي تنبيهات. وذكرت شبكة "الجزيرة" أن هاتين الطائرتين بدون طيار تسللتا إلى إسرائيل من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحدة جبال الألب واللواء 188 المتمركزين على جبل الشيخ، وأرسل رسالة تهديد أخرى إلى حزب الله، في ظل جهود دولية في الخلفية للتوصل إلى تسوية سياسية تمنع الحرب على الجبهة الشمالية.