نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة وسيتوجه وفد إلى باريس لإجراء مفاوضات حول صفقة | تغطية متواصلة
رئيس الوزراء يُعرض على أعضاء الحكومة وثيقة مبادئ تقضي بـ "سيطرة عناصر محلية" على القطاع
رئيس الوزراء يُعرض على أعضاء الحكومة وثيقة مبادئ تقضي بـ "سيطرة عناصر محلية" على القطاع| الفلسطيني المعروف بـ "قنبلة موقوتة" يُقتل في غارة جوية بجنين بعد إطلاقه النار على مستوطنة في جلبوع، وإصابة 15 فلسطينيًا| قرار حكومي بالمصادقة على إقامة 3000 وحدة سكنية إضافية في المستوطنات خلال فترة الحرب| الموافقة على مغادرة وفد حكومي إلى القمة بناءً على طلب من الولايات المتحدة واستعراض "التقدم في المفاوضات"
المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية للجزيرة: الأونروا ضرورية لتقديم الدعم والمساعدة للمدنيين في قطاع غزة
مقتل مسعفين في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية مقتل اثنين من مسعفيها في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بليدا جنوبي لبنان
توقعات بصعود غانتس وتراجع الليكود وسقوط سموتريتش: نتائج استطلاع رأي في إسرائيل
استطلاع رأي لمعاريف: أحزاب الائتلاف الحاكم ستحصل على 44 مقعدا بينما ستحصد أحزاب المعارضة 71 إذا أجريت انتخابات
تبينت نتائج استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية توقعات بحصول حزب معسكر الدولة، بقيادة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، على 39 مقعداً في الكنيست (البرلمان)، لو جرت الانتخابات اليوم، مما يشير إلى أنه سيكون القوة الانتخابية الرئيسية في المشهد السياسي.
صفارات الإنذار تدوي للمرة الثانية في مناطق مجاورة للجليل الأعلى إثر اشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق صواريخ
جهود فرنسية لمنع امتداد الحرب في لبنان
مصدر في السفارة الفرنسية أكد أن فرنسا تسعى جاهدة لمنع امتداد النزاع في الشمال اللبناني إلى باقي مناطق البلاد. وأشار المصدر إلى أنهم ينتظرون ردًا رسميًا من الجانب اللبناني بشأن اقتراحهم الذي يهدف إلى منع التصعيد في المنطقة. ونفى المصدر ادعاءات حزب الله بأن اقتراح فرنسا يعكس الرؤية الإسرائيلية، مؤكدًا أن فرنسا تواصل التواصل مع جميع الأطراف في لبنان بهدف منع تصعيد الأوضاع في المنطقة بأسرها. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد شهد الاقتراح الفرنسي تعديلات مهمة في الآونة الأخيرة.
أوستن: إسرائيل بحاجة إلى خطة ذات مصداقية لضمان سلامة المدنيين قبل دخول رفح
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة.
المدعية العسكرية العامة في إسرائيل: رصدنا حالات لاستخدام قوة من قبل جنود في غزة ضد فلسطينيين تصل إلى حد التجاوزات الجنائية
الجيش الإسرائيلي يواصل تقدمه في غرب خان يونس: "مقتل أكثر من 10 فلسطينيين في يوم واحد"
أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقدمه في غرب خان يونس، حيث نفذ مقاتلو الفريق القتالي للواء السابع عمليات قتلت أكثر من 10 فلسطينيين في يوم واحد، باستخدام القناصة والطائرات المسيرة عن بعد. وأثناء العمليات، تم استهداف آلية هندسية تابعة للقوة بصاروخ آر بي جي بعد رصد ثلاثة أشخاص يحملون عبوة ناسفة، حيث تم القضاء عليهم بواسطة طائرة.
وأفادت التقارير بأن القوات الجوية دمرت مستودع أسلحة وغرفة حرب ومباني عسكرية خلال اليوم الأخير. وأشارت المعلومات إلى استمرار مقاتلي تشكيل الكوماندوز القتال في المنطقة، حيث عثرت وحدة ماجلان على مخبأ للأسلحة يحتوي على صواريخ وعبوات وقذائف هاون خلال مداهمات على أهداف. وتابعت الوحدة القتالية التابعة للواء جفعاتي هجومها على مناطق الإرهابيين والقضاء على عناصر مسلحة في خان يونس، حيث استهدفت مجمع إطفاء اللواء ومباني العمليات ومواقع القناصة ومستودعات الذخيرة.
الصين تؤكد أن وقف إطلاق النار في غزة ضرورة ملحة
أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح، ومنع نشوب حرب أوسع نطاقا.
السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: "إنهم يعدون مقترحًا يدعو إلى وقف التسلح الإسرائيلي
قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في مؤتمر صحفي عُقِد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنهم يقومون بالتنسيق مع المجموعة العربية في المنظمة لإعداد "مقترح قرار سيُعرض على مجلس الأمن الدولي" وكذلك على الجمعية العامة، يطالب الدول بوقف تسليح إسرائيل. وأضاف أن المجموعة العربية تعمل أيضًا على "مبادرة لزيادة الدعم لقرار مقترح في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة".
مقتل فتى متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على سيارة في جنين واقتحامات بنابلس والخليل
رئيس UNRA: "نحن على وشك الانهيار"
في رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدعى رئيس UNRA أن الوكالة تتجه نحو الانهيار، نتيجة "لدعوات إسرائيل المتكررة لحلها وتجميد تمويلها، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة". وأشار إلى أن قدرة الوكالة على تنفيذ التفويض الممنوح لها في قرار الأمم المتحدة تتعرض لتهديد خطير. وأعرب عن خوفه من وقوع كارثة تؤثر على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة.
مفاوضات حماس في مصر وقمة دولية في باريس: تطورات جديدة في الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة
اعلنت حركة حماس أنَّ الوَفْدَ بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، قد أنهى زيارته لمصر لإجراء مُحادثات حول إنهاء الحرب في قطاع غزة. ووفقًا لبيان صادر عن حركة حماس، فقد عُقِدت "عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومساعديه، حيث تمَّت مناقشة الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان، إضافة إلى عودة النازحين إلى أماكن تواجدهم وتوفير الإقامة والمساعدة في شمال قطاع غزة". وبحسب البيان الصادر عن حركة حماس، فقد تناول الطرفان قضية تبادل الأسرى، والتخطيط لاحتلال المسجد الأقصى.
ومن المتوقع عقد قمة في باريس اليوم، بمشاركة عباس كامل ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد ال ثاني، والوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنياع، إضافة إلى رئيس الشاباك رونان بار.
نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
خطة اليوم التالي الإسرائيلية تشمل: خطة لنزع التطرف من المؤسسات الدينية والتربوية بمساعدة دول عربية لها باع في نزع التطرف على أرضها