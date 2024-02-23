نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة وسيتوجه وفد إلى باريس لإجراء مفاوضات حول صفقة | تغطية متواصلة

الجيش الإسرائيلي يواصل تقدمه في غرب خان يونس: "مقتل أكثر من 10 فلسطينيين في يوم واحد"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقدمه في غرب خان يونس، حيث نفذ مقاتلو الفريق القتالي للواء السابع عمليات قتلت أكثر من 10 فلسطينيين في يوم واحد، باستخدام القناصة والطائرات المسيرة عن بعد. وأثناء العمليات، تم استهداف آلية هندسية تابعة للقوة بصاروخ آر بي جي بعد رصد ثلاثة أشخاص يحملون عبوة ناسفة، حيث تم القضاء عليهم بواسطة طائرة.

وأفادت التقارير بأن القوات الجوية دمرت مستودع أسلحة وغرفة حرب ومباني عسكرية خلال اليوم الأخير. وأشارت المعلومات إلى استمرار مقاتلي تشكيل الكوماندوز القتال في المنطقة، حيث عثرت وحدة ماجلان على مخبأ للأسلحة يحتوي على صواريخ وعبوات وقذائف هاون خلال مداهمات على أهداف. وتابعت الوحدة القتالية التابعة للواء جفعاتي هجومها على مناطق الإرهابيين والقضاء على عناصر مسلحة في خان يونس، حيث استهدفت مجمع إطفاء اللواء ومباني العمليات ومواقع القناصة ومستودعات الذخيرة.