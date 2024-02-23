الجيش الإسرائيلي يواصل تقدمه في غرب خان يونس: "مقتل أكثر من 10 فلسطينيين في يوم واحد"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقدمه في غرب خان يونس، حيث نفذ مقاتلو الفريق القتالي للواء السابع عمليات قتلت أكثر من 10 فلسطينيين في يوم واحد، باستخدام القناصة والطائرات المسيرة عن بعد. وأثناء العمليات، تم استهداف آلية هندسية تابعة للقوة بصاروخ آر بي جي بعد رصد ثلاثة أشخاص يحملون عبوة ناسفة، حيث تم القضاء عليهم بواسطة طائرة.

وأفادت التقارير بأن القوات الجوية دمرت مستودع أسلحة وغرفة حرب ومباني عسكرية خلال اليوم الأخير. وأشارت المعلومات إلى استمرار مقاتلي تشكيل الكوماندوز القتال في المنطقة، حيث عثرت وحدة ماجلان على مخبأ للأسلحة يحتوي على صواريخ وعبوات وقذائف هاون خلال مداهمات على أهداف. وتابعت الوحدة القتالية التابعة للواء جفعاتي هجومها على مناطق الإرهابيين والقضاء على عناصر مسلحة في خان يونس، حيث استهدفت مجمع إطفاء اللواء ومباني العمليات ومواقع القناصة ومستودعات الذخيرة.

في الوقت نفسه، تواصلت قوات الفرقة 162 معاركها في حي الزيتون شمال قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن خلال نشاط الفريق القتالي التابع للواء 401 في الزيتون، تم القضاء على أكثر من 10 بواسطة القناصة والطائرات المسيرة عن بعد والمروحيات القتالية، وتم العثور على أسلحة ومعدات عسكرية.

وفي وسط قطاع غزة، قام الفريق القتالي التابع للواء ناحال بالقضاء على "عدد من العناصر" يوميًا، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.