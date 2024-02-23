نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدم تصوره لمستقبل قطاع غزة، المعروف بـ"اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية المستمرة. في بيان صادر عن مكتبه، أكد نتنياهو على أهمية موافقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية على تصوره. الوثيقة التي وزعها نتنياهو تتضمنت خططًا للمستقبل المحتمل لقطاع غزة، واشتملت على عدة مراحل تحت شعار "اليوم التالي لحماس".

وفي جوهر الخطة، تم التركيز على ضرورة تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية الحالية في غزة، مثل تدمير البنى التحتية العسكرية والقدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي، وإعادة الرهائن، ومنع أي تهديد مستقبلي من القطاع. كما تنص الخطة على سيطرة إسرائيل الأمنية على المنطقة ونزع السلاح من القطاع، مع مراقبة دولية مشددة.

وتشمل الخطة أيضًا إغلاق وكالة الأونروا وإنهاء أنشطتها في غزة، وتمويل وإدارة خطة إعادة الإعمار من قبل الدول المقبولة على إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الخطة على رفض الإملاءات الدولية للتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وتصر على أن أي تسوية يجب أن تتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.