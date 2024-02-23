تراجع كبير في المساعدات الإنسانية لغزة: تأثيرات انسحاب شرطة حماس وتحذيرات من ارتفاع مستويات الجوع

في أعقاب هجمات الجيش الإسرائيلي على شرطة حماس، تراجعت بشكل كبير كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة، وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست". وبعد سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت ضباط الشرطة في رفح، قرر العديد منهم ترك مواقعهم على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، مما أثر سلبًا على دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات وأدى إلى تحذيرات من ارتفاع مستويات الجوع في القطاع.

وفقًا للتقرير، أدى هذا التطور إلى دخول نحو 62 شاحنة فقط من المساعدات إلى قطاع غزة بمعدل يومي خلال الأسبوعين الماضيين، بالمقارنة مع حوالي 200 شاحنة كانت تدخل في الفترة السابقة. وأشارت منظمات الإغاثة في غزة، التي تحدثت إلى الصحيفة، إلى ضرورة جلب أكثر من 500 شاحنة من المساعدات يوميًا لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة.