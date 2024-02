تسرب نفطي بطول 29 كيلومتراً في البحر الأحمر: أضرار كبيرة بالسفينة البريطانية التي هاجمها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) في حوالي الساعة 3:50 صباحًا أن الهجوم الذي شنه الحوثيون على السفينة البريطانية روبيمار في خليج عدن الاثنين تسبب في أضرار جسيمة، فضلاً عن تسرب النفط بطول 29 كيلومترًا في البحر الأحمر. السفينة، التي كانت معرضة لخطر الغرق واضطر الطاقم إلى تركها، راسية حاليًا - لكنها تستمر في الامتلاء بالمياه بعد تأثير الصاروخ الباليستي. وقال الجيش الأمريكي إنه كان يحمل 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرض للهجوم.

