أفادت تقارير فلسطينية أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف شرق خان يونس في قطاع غزة. كما وردت أنباء عن قصف مدفعي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت قد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة أن العديد من مسلحي حماس يتجنبون المواجهات المباشرة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو ما تفسره إسرائيل على أنه ضعف. لكن مصادر غربية ترى أن ذلك جزء من استراتيجية حماس التي ترى أن نجاة جزء كبير من قوتها العسكرية من الحرب سيشكل انتصارا.

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