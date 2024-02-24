التغطية متواصلة| تقرير فلسطيني: غارات جوية في خان يونس وقصف مدفعي في رفح
أفاد الفلسطينيون أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف شرق خان يونس في قطاع غزة. كما وردت أنباء عن قصف مدفعي شرق رفح جنوب قطاع غزة.
أفادت تقارير فلسطينية أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف شرق خان يونس في قطاع غزة. كما وردت أنباء عن قصف مدفعي شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وكانت قد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة أن العديد من مسلحي حماس يتجنبون المواجهات المباشرة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو ما تفسره إسرائيل على أنه ضعف. لكن مصادر غربية ترى أن ذلك جزء من استراتيجية حماس التي ترى أن نجاة جزء كبير من قوتها العسكرية من الحرب سيشكل انتصارا.
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قيادة الجبهة الداخلية: زال الخوف من تسلل طائرات معادية إلى منطقة وادي الحولة
أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن المخاوف من تسلل طائرات معادية إلى سماء إسرائيل قد زال. وبعد تفعيل الإنذارات منذ فترة قصيرة في منطقة عيمك حولا، تبين أن هذه الهوية مزورة.
🚨صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل تحذر من غارات جوية معادية محتملة
تسرب نفطي بطول 29 كيلومتراً في البحر الأحمر: أضرار كبيرة بالسفينة البريطانية التي هاجمها الحوثيون
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) في حوالي الساعة 3:50 صباحًا أن الهجوم الذي شنه الحوثيون على السفينة البريطانية روبيمار في خليج عدن الاثنين تسبب في أضرار جسيمة، فضلاً عن تسرب النفط بطول 29 كيلومترًا في البحر الأحمر. السفينة، التي كانت معرضة لخطر الغرق واضطر الطاقم إلى تركها، راسية حاليًا - لكنها تستمر في الامتلاء بالمياه بعد تأثير الصاروخ الباليستي. وقال الجيش الأمريكي إنه كان يحمل 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرض للهجوم.
https://twitter.com/i/web/status/1761225931656704052
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وفاة القائد العسكري لحزب الله متأثرا بجراحه بعد 10 أيام من الهجوم في جنوب لبنان
نقلت قناة الحدث التلفزيونية السعودية عن مصادر قولها إن المسؤول الكبير في حزب الله محمد عليوي توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 12 فبراير/شباط في هجوم على سيارته في جنوب لبنان. وبحسب المصادر، فهو قيادي رفيع في منطقة مارون الراس.
https://twitter.com/i/web/status/1761128177265496187
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طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف أهدافاً في جنوب لبنان
شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان. وذكرت شبكة "الميادين" اللبنانية، التابعة لحزب الله، أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات في جبل بلاط وزبكين.
الجيش الأمريكي يقول إنه دمر سبعة صواريخ للحوثيين استهدفت البحر الأحمر
قال الجيش الأمريكي إنه دمر سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تستعد لإطلاقها على أهداف في البحر الأحمر.