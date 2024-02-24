الرئيس البرازيلي لولا يتهم إسرائيل مرة أخرى بارتكاب "إبادة جماعية"

اتهم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إسرائيل مرة أخرى بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة أمس الجمعة بعد أن أثار مؤخرا أزمة دبلوماسية عندما قارن الهجوم الإسرائيلي على حماس بالمحرقة.

وقال الرئيس البرازيلي، إن"ما تفعله دولة إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل النساء والأطفال"، وكرر لولا ذلك خلال حفل أقيم في ريو دي جانيرو، بعد أن أعلنته إسرائيل الاثنين "شخصا غير مرغوب فيه".

وتمسك الزعيم البرازيلي، بموقفه مشددا مرارا وتكرارا على مصطلح "الإبادة الجماعية"، وقال "إنها إبادة جماعية. هناك الآلاف من الأطفال القتلى وآلاف المفقودين. ليس الجنود الذين يموتون، بل النساء والأطفال في المستشفى. إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية".

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وفي الأسبوع الماضي، أثار لولا عاصفة دبلوماسية عندما أعلن أن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني ليس له مثيل في لحظات أخرى من التاريخ. في الواقع، كان موجودا عندما قرر هتلر قتل اليهود". ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأفعال بأنها "مخزية وخطيرة" وقال إنها تصل إلى حد "التقليل من شأن المحرقة ومحاولة للإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ومع ذلك، يشير استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن برازيل" الاثنين إلى أن الجمهور البرازيلي لا يتبع زعيمه. ويظهر الاستطلاع أن ثمانية من كل عشرة برازيليين (أو 83% من المشاركين) يعارضون مقارنة السيد لولا، بينما يعتقد 57% من 800 مشارك أن إسرائيل تقف على الجانب الصحيح من الصراع، بينما يوافق 28% على جانب حماس. .