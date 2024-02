الرئيس البرازيلي لولا يتهم إسرائيل مرة أخرى بارتكاب "إبادة جماعية"

اتهم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إسرائيل مرة أخرى بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة أمس الجمعة بعد أن أثار مؤخرا أزمة دبلوماسية عندما قارن الهجوم الإسرائيلي على حماس بالمحرقة.

وقال الرئيس البرازيلي، إن"ما تفعله دولة إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل النساء والأطفال"، وكرر لولا ذلك خلال حفل أقيم في ريو دي جانيرو، بعد أن أعلنته إسرائيل الاثنين "شخصا غير مرغوب فيه".

وتمسك الزعيم البرازيلي، بموقفه مشددا مرارا وتكرارا على مصطلح "الإبادة الجماعية"، وقال "إنها إبادة جماعية. هناك الآلاف من الأطفال القتلى وآلاف المفقودين. ليس الجنود الذين يموتون، بل النساء والأطفال في المستشفى. إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية".

