خبراء في الأمم المتحدة يدعون إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل "فورا"

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانا نيابة عن خبرائها دعا إلى وقف "صادرات الأسلحة إلى إسرائيل" على الفور، فضلا عن التحذير من تبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية.

وبحسب البيان، حذر خبراء الأمم المتحدة من أن أي” نقل إلى إسرائيل للأسلحة أو الذخائر أو الأجزاء التي يمكن استخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي”. وعلى هذا النحو، دعا إلى الوقف الفوري للصادرات من جميع الدول كجزء من اتفاقيات جنيف.

وفي البيان، تمت الإشادة بقرار محكمة الاستئناف الهولندية لأنه أمر هولندا بوقف تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-315 إلى إسرائيل، مع الإشارة إلى الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية السكنية والمدنية، وتهجير الفلسطينيين في غزة.

وتضمنت المزاعم ادعاءات باستخدام "قنابل غبية"، فضلاً عن "هجمات متعمدة وغير متناسبة وعشوائية"، و"الإخفاق في تحذير المدنيين من الهجمات".

في الأسبوع الماضي، تحدث خبير في حرب المدن عن استخدام الجيش الإسرائيلي للتحذيرات للمدنيين ، واصفًا إياه بمعيار جديد ستواجه الجيوش الأخرى صعوبة في اتباعه.

وقال البروفيسور جون سبنسر، رئيس معهد دراسات الحرب الحضرية للحرب الحديثة في وست بوينت، لشبكة فوكس نيوز : "أصدرت إسرائيل خرائط للمدنيين [في غزة] تخبرهم بالمكان الذي سيعملون فيه كل يوم" .

