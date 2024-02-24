"تفاؤل حذر "في إسرائيل بعد قمة باريس وتقارير عن تجميد مفاوضات واشنطن حول التهدئة مع حزب الله

عاد الوفد الإسرائيلي للمباحثات حول صفقة محتملة لإعادة مختطفين والتي انعقدت في باريس، والتي عادت صباح اليوم. ونقل موقع "واينت" عن مسؤولين مطلعين على الاتصالات إن المباحثات كانت جيدة ، بل واستمرت لفترة أطول من المخطط لها. وأضافوا "هناك طريقة أخرى". في المقابل تطرقت تقارير إلى أن الولايات المتحدة جمدت جهود الوساطة مع حزب الله الى أن يتم التوصل الى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة.

ويدور في إسرائيل خلال الساعات الأخيرة الحديث عن "تفاؤل حذر" بأن المفاوضات ستنجح هذه المرة، ووافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على توسيع تفويض الوفد لمناقشة تفاصيل صفقة الافراج عن مختطفين، بصورة تتناسب مع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في القمة السابقة ونشر في الماضي.

من جانب آخر كشف محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة مع "العربي الجديد" أن "الساعات القادمة ستكشف إن كان من الممكن التوصل الى وقف إطلاق نار قبل رمضان أم لا"، وفي حماس يقولون أنهم يدرسون التفاهمات في مؤتمر باريس، والتي تدرسها القيادة في غزة ايضا والقيادة في الخارج والمتواجدة في قطر وتركيا.

وفي إطار القمة، اجتمع رئيس الموساد ديدي بارنياع، بشكل منفصل، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد ال ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات موسعة بمشاركة أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي ضم رئيس الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون، مع ممثلي الدول الثلاث الوسيطة العاملة أمام حماس.

وذكر موقع "واينت" أنه توجد فهم أن التفاهمات في مؤتمر باريس يمكن أن تؤثر على الجبهة في الشمال، وأن تؤدي الى وقف إطلاق النار مع حزب الله. في حين ذكر تقرير لبناني أن الولايات المتحدة جمدت جهود الوساطة بين الطرفين حتى يتم التوصل الى وقف إطلاق نار في غزة، حاليا التصعيد مستمر على الجبهة الشمالية، واستهدف حزب الله عددا من الأهداف جنوب لبنان.

وتأمل إسرائيل أنه في ظل التهدئة أن يعطي حزب الله الضوء الأخضر الى لبنان للدخول في مفاوضات لتسوية سياسية بوساطة مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، عاموس هوخشتين، الذي يتيح اعادة السكان الى بيوتهم وابعاد حزب الله عشرة كيلومترات عن الحدود. وافاد التقرير أن في إسرائيل يشيرون أنه "يوجد احتمال ممكن لحدوث ذلك" لكن لا يمكن المعرفة إن "كان حزب الله سيظهر الجدية حيال ذلك".

ووفقا لما في صحيفة "الشرق الأوسط" الجمعة أن لبنان تأمل بأن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة برمضان لاستئناف الوساطة بين إسرائيل ولبنان و"تشق الطريق لتطبيق القرار 1701".ووفقا للتقرير فإن مبعوث بايدن عاموس هوخشتين جمد وساطته حتى يتم التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار في غزة. وذكرت مصادر للصحيفة أن الحكومة تأمل بأن تؤدي قمة باريس الى هدنة في غزة وتتوسع الى لبنان وتفتح الطريق أمام هوخشتين لاستئناف الوساطة.