تقرير:الولايات المتحدة تجري محادثات مع الدول العربية حول "اليوم التالي للحرب"

في مقابل الاتصالات للتوصل الى صفقة للإفراج عن مختطفين تجري الولايات المتحدة محادثات مع دول عربية حول قضية "اليوم التالي بعد الحرب"، ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" فإن إدارة بايدن أطلعت إسرائيل بأن الخطة التي تقوم الدول العربية على تجهيزها يمكن أن تشمل بندا يقضي بدمج منظمة حماس داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

ويشار الى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بيرت مكغورك خلال زيارته الى إسرائيل الخميس طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مناقشة "اليوم التالي بعد الحرب" في جلسة الكابينيت، وحذر المبعوث الخاص في أنه لم تتخذ إسرائيل قرارات، الدول العربية والولايات المتحدة ستتقدم بالموضوع بدونها.

من جانبه عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اقتراحه "لليوم التالي بعد الحرب" في غزو الخميس وبموجبه : في إطار الزمن المباشر سيواصل الجيش الإسرائيلي الحرب، حتى يتوصل الجيش الإسرائيلي الى اهدافه. خلال الفترة الانتقالية ستحافظ إسرائيل على حرية العمل العملياتي في القطاع بدون قيود زمنية، وسيكون هناك تجريد كامل لغزة من كل قدراتها العسكرية. وستحتفظ إسرائيل بسياج حدودي جنوبي على الحدود بين غزة ومصر. وستكون المسؤولية عن النظام العام في غزة مستندة قدر الإمكان على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية، وغير تابعين لدول أو منظمات مسلحة.

وذكرت الوثيقة بأن إسرائيل ترفض بأي شكل من الأشكال الإملاءاتت بخصوص التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، ولن يتم تحقيق هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة. وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه تم توزيع الوثيقة على أعضاء الكابينيت لمناقشتها لاحقا.