تقرير : مصر قدمت نصائح لإسرائيل وأميركا حول خطر استمرار حرب غزة في رمضان

أكدت مصادر مصرية، وأخرى دبلوماسية غربية في القاهرة، عن تفاصيل جديدة بشأن التحركات الرامية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وعن تحذيرات مصرية لأميركا وإسرائيل من خطورة المساعي الإسرائيلية لمواصلة حرب غزة خلال شهر رمضان 10 مارس/آذار القادم، وسط تشكيك أوروبي بنوايا رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن وقف حرب غزة.

وبحسب مصدر مصري مطلع على ملف الحرب في غزة، إن "المشاورات متواصلة على أكثر من مستوى من أجل التوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان"، حسب موقع "العربي الجديد".

وأكدت المصادر أن "خلال الأيام الأخيرة الماضية، جرت اتصالات رفيعة المستوى، بين مسؤولين مصريين وآخرين إسرائيليين وأميركيين، حذرت مصر خلالها من خطورة المساعي الإسرائيلية الرامية لشن عملية عسكرية في رفح قبيل شهر رمضان".

وتابع المصدر أن "المسؤولين المصريين أكدوا، خلال تلك الاتصالات، أن استمرار العمليات العسكرية بشكل عام، وشن عملية واسعة في رفح خلال رمضان، سيضع المنطقة برمتها على فوهة بركان، وأن خطورة ذلك لن تكون على إسرائيل فقط، ولكن على جميع دول المنطقة".

وشدد المصدر نفسه، أن المسؤولون المصريون حذروا، من أن هذا الأمر "سيضع المصالح الأميركية والإسرائيلية في دول المنطقة تحت خطورة داهمة، نظراً لطبيعة الشهر، والتجمعات الكبيرة اليومية التي تحصل خلاله، وهو ما يعد فرصة كبيرة لخروج تظاهرات ضخمة، وكذلك إمكانية تحولها لمهاجمة المصالح المرتبطة بالدول الداعمة لتل أبيب".