من هو القيادي بحزب الله محمد عبد الرسول علوية الذي أعلن الحزب وفاته متأثرا بجراحه جراء الاصابة في غارة إسرائيلية؟

شيع اليوم حزب الله محمد عبد الرسول علوية والذي متأثرا بإصابته في غارة استهدفت سيارته في 12 شباط/فبراير الماضي في جنوب لبنان، ونعاه حزب الله في بيان مساء الجمعة.

