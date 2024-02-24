من هو القيادي بحزب الله محمد عبد الرسول علوية الذي أعلن الحزب وفاته متأثرا بجراحه جراء الاصابة في غارة إسرائيلية؟

شيع اليوم حزب الله محمد عبد الرسول علوية والذي متأثرا بإصابته في غارة استهدفت سيارته في 12 شباط/فبراير الماضي في جنوب لبنان، ونعاه حزب الله في بيان مساء الجمعة.

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هذه الضربة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي قرب مدينة بنت جبيل باستخدام صاروخ من طائرة مسيرة أدى إلى إصابة سيارته بصورة مباشرة وترك فتحة في سقفها.

ومحمد عبد الرسول علوية والملقب "أبو علي" من مواليد 1967 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، ويعتبر علوية وفقا لمصادر إعلامية لبنانية أحد المسؤولين المحليين في حزب الله، ونقلت منصة "بلينكس" نقلا عن مصادر أن السيارة التي تعرضت للقصف تابعة له، ونزعت اللوحات الخاصة بها فورا تفاديا لتصويرها وأخذ الرقم المكتوب عليها، ووفقا للصور فإن السيارة عادية وليست مصفحة ، وعلوية كان في طريقه لمنزله.

في حين أظهر فيديو نشره افيحاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لحظة تتبع السيارة المسيرة سيارة علوية، وذلك خلال تنقلها في طريق فرعي قبل إطلاق الصاروخ تجاهها.

وتعرض علوية لإصابة مباشرة وخضع الى عمليات جراحية أدت الى بتر ساقه ويده لتأثرهما بالاصابة في حين أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته البالغة.

ووففا للتقرير نقلا عن مصادر محلية فإن علوية يعتبر "رابط تنظيم حزب الله" في منطقة مارون الراس الحدودية، وهو لا يتولى مهام أمنية في إطار حزب الله، وليس عنصرا في قوة الرضوان -قوات النخبة ولا يحمل صفة عسكرية في الحزب، ودوره للحزب وفقا للمصدر هو "مسؤول اجتماعي" في منطقته وهو مكلف من جانب حزب الله لمتابعة الشؤون الاجتماعية والشعبية.