نتنياهو: جهود مكثفة لإطلاق سراح الرهائن وتصعيد الضغط على حماس

في أعقاب تقارير تحدثت عن تفاؤل حذر، يستعد مجلس وزراء الحرب للاجتماع مساء اليوم (السبت) في جلسة هاتفية لمناقشة التحديثات حول مبادئ الخطوط العريضة للمفاوضات المتعلقة بصفقة الرهائن. يأتي هذا الاجتماع عقب التوصل إلى اتفاقية في قمة باريس الثانية.

في تطور يشير إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء، "نحن نعمل جاهدين للحصول على مخطط جديد لإطلاق سراح الرهائن لدينا، بالإضافة إلى استمرار التصدي لكتائب حماس في رفح". وأشار نتنياهو إلى أن وفدًا تم إرساله إلى باريس لمناقشة الخطوات التالية في المفاوضات خلال الاجتماع هذا المساء.

وفي تصريحات أخرى، أكد نتنياهو أن إسرائيل تعتزم القيام بعمليات في رفح، حيث يتواجد أكثر من مليون نسمة من سكان قطاع غزة، وهم حوالي نصف سكان القطاع. وأضاف قائلاً: "في بداية الأسبوع، سأعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء للموافقة على العمليات التشغيلية".

تشمل خطط العملية في رفح إخلاء السكان المدنيين من المنطقة. وأكد أن مجموعة من الضغط العسكري المتزايد والمفاوضات الحازمة هي التي ستؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، والقضاء على حماس، وتحقيق جميع أهداف الحرب.

من المتوقع أن يأذن مجلس الوزراء لرئيس الموساد ديدي بارنياع بتعزيز الاتصالات مع الوسطاء، حيث من المقرر أن يسافر إلى الخارج لعقد اجتماعات مع الوسطاء في الأيام المقبلة، ولكن لم يتضح بعد مكان عقد هذه اللقاءات.

وفقًا للخطوط العريضة المتفق عليها، ستتم مناقشة إسرائيل وحماس في اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. وتشير التقارير إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 35 إلى 40 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء وكبار السن ومرضى، من الأسر في غزة. كما تسعى إسرائيل لإضافة جنديات إلى هذه الخطة الإنسانية.

بموجب الصفقة، ستوافق إسرائيل على وقف إطلاق النار لعدة أسابيع دون الالتزام بإنهاء الحرب. يهدف الوسطاء إلى استغلال هذا الوقت للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق أوسع يمتد بعد انتهاء فترة الوقف، ومن المتوقع تنفيذه "ظهرًا لظهر" بمجرد الاتفاق عليه. يذكر أن الصفقة السابقة بدأت بإطلاق سراح 50 رهينة وانتهت بإطلاق أكثر من 100 رهينة.

تطمح الوسطاء إلى إتمام جميع التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف إطلاق الصفقة قبل بداية شهر رمضان في 10 مارس/آذار هذا العام. سيتم مناقشة بنود الصفقة وتفاصيلها بين الطرفين في المفاوضات، ومن ضمنها مفاتيح إطلاق سراح الأسرى.

تصر إسرائيل على الاحتفاظ بمفتاح إطلاق سراح الأطفال والنساء كما جرى في الصفقة السابقة، وهي توافق على تغيير مفتاح إطلاق سراح المسنين والمرضى بناءً على عدد السجناء. وتشير التقديرات إلى أنه سيتم إطلاق سراح بضع مئات من الإرهابيين بشكل عام، ولكن العدد سيكون أقل من ما صرحت به حماس في السابق، بالتأكيد قبل شهر.