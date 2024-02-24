تعزيز الحراسة الشخصية لقائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشكل كبير، فما القصة؟

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" الى أن الحراسة الشخصية لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي عززت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة حتى قبل اندلاع الحرب، جاء ذلك بعد تقديرات أمنية والمؤشرات الأمنية التي تلقتها المؤسسة الأمنية.

وتطرق التقرير الى لائحة اتهام غير عادية وخطيرة على وجه الخصوص قدمت الى المحكمة المركزية في تل أبيب بسبب مخالفات أمنية بحق ثمانية من سكان إسرائيل من القدس الشرقية، يافا والشمال. وهي من أخطر لوائح الاتهام التي قدمت خلال السنوات الأخيرة وتشير الى فشل خطير قاد الى ارتكاب المخالفات التي استمرت لفترة طويلة ضد إسرائيل، مع إمكانات قابلة للإنفجار وخطيرة على وجه الخصوص.

بعد أن قدمت لوائح الاتهام بالقضية، بعد بداية الحرب، ظهرت في الأسابيع الأخيرة مؤشرات على أحداث إضافية التي تؤدي إلى تفاقم التقصير الأمني.

وأصدر مكتب المدعي العام، بالتعاون مع قوات الأمن، أمر حظر نشر شامل على لائحة الاتهام والإجراءات القانونية. وقال مصدر مطلع على التفاصيل وفقا لهيئة البث إنه : "من المرجح أن تظل أجزاء كبيرة من هذه القضية الأمنية الخطيرة سرية إلى الأبد".