الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في قطاع غزة وحصيلة العملية البرية ترتفع إلى 239

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد عن مقتل الرقيب الراحل نيريا بيليتي مقاتل في لواء جفعاتي، (21 عاما) من سكان شافي شومرون سقط أمس السبت في معركة جنوب قطاع غزة.

بمقتل بيليتي ترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية في قطاع غزة إلى 239.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشاطر العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها.