في خضم عملية المحادثات الساعية إلى التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووسط الجدل الدائر حول إنهاء الحرب من عدمه تواصل إسرائيل التمسك بخيار معركة رفح الأخيرة وتدلل ترجيحات على استعداد إسرائيلي لعرض خطة العمل في رفح على المسؤولين المصريين.

ويتفق المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل على ضرورة القضاء على كتائب حماس الأربعة المتبقية في رفح الحدودية مع مصر حيث يلعب محور فيلادلفيا دورا مركزيا لا سيما أنه المنفذ الوحيد للقطاع مع مصر التي وضعت اتفاقيات كامب ديفيد مسؤولية إدارته بيد المصريين.

وتخطط إسرائيل للعمل بشكل وثيق مع القاهرة للتخطيط لبناء حاجز تحت الأرض يهدف إلى منع التسلل إلى غزة في المستقبل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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