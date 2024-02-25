التغطية متواصلة| اللواء السابع يواصل عملياته في غرب خان يونس والزيتون ووسط القطاع ويعتقل مسلحين حاولوا الفرار عبر الممرات الآمنة
في خضم عملية المحادثات الساعية إلى التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووسط الجدل الدائر حول إنهاء الحرب من عدمه تواصل إسرائيل التمسك بخيار معركة رفح الأخيرة
في خضم عملية المحادثات الساعية إلى التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووسط الجدل الدائر حول إنهاء الحرب من عدمه تواصل إسرائيل التمسك بخيار معركة رفح الأخيرة وتدلل ترجيحات على استعداد إسرائيلي لعرض خطة العمل في رفح على المسؤولين المصريين.
ويتفق المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل على ضرورة القضاء على كتائب حماس الأربعة المتبقية في رفح الحدودية مع مصر حيث يلعب محور فيلادلفيا دورا مركزيا لا سيما أنه المنفذ الوحيد للقطاع مع مصر التي وضعت اتفاقيات كامب ديفيد مسؤولية إدارته بيد المصريين.
وتخطط إسرائيل للعمل بشكل وثيق مع القاهرة للتخطيط لبناء حاجز تحت الأرض يهدف إلى منع التسلل إلى غزة في المستقبل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
لمتابعة التطورات الأخيرة للحرب في اليوم السابق اضغط هنا
صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة وشمال إسرائيل
تقرير: المحادثات حول اتفاق بين إسرائيل وحماس تسير باتجاه "صفقة متدرجة" مرحلتها الأولى قبل رمضان
ترتب على قرار تخليص المرحلة الأولى من الصفقة قبل بداية شهر رمضان إرجاء القضايا المعقدة لتتم مناقشتها في المرحلتين الثانية والثالثة. وأضافت المصادر أننا "نعمل على اتفاق شامل ولكن على مراحل، المرحلة الأولى ستتم قبل شهر رمضان، والمحادثات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة ستكتمل لاحقا وستتضمن القضايا المعقدة مثل عدد المختطفين والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعودة المهجرين إلى شمال قطاع غزة، ونهاية الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة".
تقرير: مقتل عنصرين لحزب الله جراء انفجار على الحدود السورية اللبنانية في غارة جوية منسوبة لإسرائيل
مصادر فلسطينية لسكاي نيوز عربية ترجح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري
اللواء السابع يواصل عملياته في غرب خان يونس والزيتون ووسط القطاع ويعتقل مسلحين حاولوا الفرار عبر الممرات الآمنة
بيان للجيش الإسرائيلي: "مقاتلو فريق اللواء السابع القتالي ألقوا القبض على إرهابيين حاولوا الفرار تحت حماية السكان في إطار جهود إجلاء السكان من منطقة القتال؛ وتواصل القوات القتال العنيف غرب خان يونس، والزيتون، ووسط قطاع غزة".
إسرائيل تتوقع أن تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح لمدة شهرين – إعلام إسرائيلي
الحوثيون: الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 9 هجمات في العاصمة صنعاء
أفادت تقارير يمنية بوقوع هجوم شنته الولايات المتحدة وبريطانيا على العاصمة صنعاء بواقع تسع هجمات على أهداف مختلفة في العاصمة صنعاء". وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أمريكيون رسميون أن الولايات المتحدة وبريطانيا هاجمت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.
وزارة الصحة في غزة: نحو 100 قتيل في قصف للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 98 شخص جراء الغارات الإسرائيلية في القطاع. ووفقا للتقارير الفلسطينية فقد نفذ سلاح الجو غارات فوق دير البلح وسط القطاع، حيث قتل 26 شخصا وجرح العشرات وقتل ثمانية أشخاص في مدينة رفح المكتظة بخيام اللاجئين.
رهينة واحدة مقابل يوم واحد: الاتفاق بين إسرائيل وحماس يقترب بعد محادثات باريس
ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد لكل رهينة، وهو ما يعادل وقف مؤقت للأعمال العدائية لمدة ستة أسابيع تقريبًا.