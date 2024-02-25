القوات الإسرائيلية تنفذ اعتقالات يوميا في الضفة الغربية والحصيلة تزيد عن 3500 معتقل منذ بداية الحرب

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك وشرطة الحدود 12 مطلوبا الليلة الماضية في الضفة الغربية، على ما قال المتحدث باسم الجيش، اليوم الأحد.

بالإضافة إلى ذلك، تمت عملية هندسية في محيط قرية أبو ديس قرب القدس لإحباط النشاطات العدائية في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في مخيم العروب للاجئين، على بعد حوالي ستة أميال جنوب بيت لحم. وتم اعتقال رابع في نابلس شمال الضفة الغربية.

IDF Spokesperson's Unit

وأضاف البيان أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

شهدت الضفة الغربية منذ بداية الحرب، نشاطا مكثفا للجيش الإسرائيلي حيث تم اعتقال أكثر من 3200 مطلوب في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويرتبط أكثر من 1350 منهم بحركة حماس التي شنت هجوما غير مسبوق على البلدات الجنوبية الحدودية للقطاع في السابع من أكتوبر وخلفت نتائج كارثية تمثلت بـ 1200 قتيل في يوم واحد معظمهم من المدنيين واختطاف نحو 240 رهينة.