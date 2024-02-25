الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة الرقيب أوز دانيال الذي كان محتجزا في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الرقيب أوز دانييل، الذي قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتم نقل جثته مع بقية الطاقم المختطفين إلى قطاع غزة.

الرقيب أوز دانيال، 19 عامًا من كفار سابا، وهو مقاتل في الكتيبة 77.

وقتل دانيال في المعركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحددت الحاخامية العسكرية وفاته بعد فحص جميع النتائج وبناء على معلومات موثوقة. وبحسب هالاخا فإن النتائج التي تم العثور عليها تسمح بدفنه. وقد تم إخطار عائلته.