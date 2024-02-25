الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة الرقيب أوز دانيال الذي كان محتجزا في غزة منذ 7 أكتوبر

الرقيب أوز دانيال، 19 عامًا من كفار سابا، وهو مقاتل في الكتيبة 77، التي شكلت "سار من الجولان" (7).

i24NEWS
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Sergeant Oz Daniel, the 19-year-old soldier whose body is still being held by terrorists in Gaza
Sergeant Oz Daniel, the 19-year-old soldier whose body is still being held by terrorists in GazaIDF Spokesperson's Unit

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الرقيب أوز دانييل، الذي قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتم نقل جثته مع بقية الطاقم المختطفين إلى قطاع غزة.

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 الرقيب أوز دانيال، 19 عامًا من كفار سابا، وهو مقاتل في الكتيبة 77.

 وقتل دانيال في المعركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحددت الحاخامية العسكرية وفاته بعد فحص جميع النتائج وبناء على معلومات موثوقة. وبحسب هالاخا فإن النتائج التي تم العثور عليها تسمح بدفنه. وقد تم إخطار عائلته. 

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