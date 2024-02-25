نتنياهو :"إن لم ننجح بإبرام صفقة المختطفين سندخل إلى رفح فورا"

في حين قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه لم يتم إطلاع الرئيس بايدن على أي خطط إسرائيلية لعملية عسكرية في رفح

i24NEWS
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رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو
رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو Chaim Goldberg/Flash90

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "سي بي سي " الأمريكية تعليقا على التقرير بشأن صياغة مسودة لاتفاق باريس "بذلت جهود لدفع صفقة مختطفين إلا أننا غير متأكدين من أن هذا سيتحقق. رغم أن حماس خففت من شروطها". وتابع :"نحن في طريقنا الى رفح. إن وافقنا على صفقة- المناورة في المنطقة ستتأجل، لكنها ستحدث بعد ذلك. إن لم تنجح الصفقة- سندخل الى هناك فورا". 

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وواصل نتنياهو في تطرقه الى رفح قائلا :"سنصادق اليوم على الخطط العسكرية في المنطقة، والتي تشمل الخطوط العريضة لإخلاء السكان المدنيين. من اللحظة الأولى التي سنبدأ العمل فيها في رفح- سنكون على مسافة أسابيع من النصر الكامل. نحن سننجح في الحرب ولن نتوقف حتى ننتصر- لن تبقى كتائب حماس في رفح ولا بأي مكان آخر". 

وفي غضون ذلك، صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان اليوم إنه "يوجد تفاهم بين إسرائيل، الولايات المتحدة، مصر وقطر حول ’الخطوط العامة’ لاتفاق إعادة المختطفين، والذي يشمل وقف مؤقت لإطلاق النار. الوسطاء يعملون باستمرار مع حماس من أجل التوصل إلى اتفاقات - يجب القيام بكل شيء من أجل التوصل إليها".  

وأضاف سوليفان خلال مقابلة مع شبكة ’ان بي سي’ الأمريكية إن :" لم يتم إطلاع الرئيس بايدن على خطط إسرائيلية لعملية في رفح- لكنه يعتقد أن أهمية حماية حياة المدنيين أمر بالغ الأهمية. برأينا، لا يجب إطلاق عملية في رفح، إن لم تشمل الخطة الإسرائيلية معلومات مفصلة حول إخلاء المدنيين الفلسطينيين من المنطقة". 

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