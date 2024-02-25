غالانت: "إسرائيل ستكثف ضرباتها ضد حزب الله حتى في حال التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة"

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إسرائيل ستزيد ضرباتها ضد حزب الله ردا على هجماته اليومية على شمال إسرائيل، حتى في حال التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

وقال غالانت خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد: “نخطط لزيادة قوتنا ضد حزب الله، الذي لا يستطيع إيجاد بدائل للقادة الذين قمنا بتصفيتهم”.

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي: "في حالة تم التوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة، سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى ينسحب حزب الله بالكامل من الحدود في لبنان ويعود السكان إلى منازلهم"، في إشارة إلى 80 ألف مواطن شمالي إسرائيلي نزحوا بسبب هجمات حزب الله. .

وتابع: "الهدف بسيط: إعادة حزب الله إلى حيث ينبغي أن يكون. إما بالاتفاق أو بالقوة".