الخلاف الذي يوقف صفقة المختطفين والشرط الذي وضعته إسرائيل لحماس

طرأ خلال في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بخصوص صفقة المختطفين، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن حماس طلبت عودة السكان وإخلاء الجيش الإسرائيلي شمال غزة ورفضت إسرائيل الطلب. وأفيد أيضا بأن إسرائيل اشترطت إجراء المفاوضات شرط الحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء. حتى الآن لم يتم الحصول على رد رسمي من حماس على اتفاق باريس. وفي غضون ذلك من المرتقب أن ينطلق وفد إسرائيلي الى قطر غدا لإجراء محادثات.

ويشار الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح بوقت سابق اليوم في مقابلة مع "سي بي اس" الامريكية حول الاتصالات لابرام صفقة مختطفين :"نعمل على إبرام الصفقة، لكننا لا يمكننا الحديث إن كنا سنتوصل لها". في حين تطرق عضو مجلس الحرب والوزير غانتس للموضوع قائلا :"نحن ندفع هذه الأيام جهودا للتوصل لاتفاق لاعادة مختطفينا ونواصل القتال. الطريق لا زالت طويلة. أود أن أقول للجمهور الإسرائيلي- لن نتوقف حتى نعيدهم".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بوقت سابق: "توصلت إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن الخطوط العريضة الأساسية لصفقة المختطفين من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار. ولا يزال الاتفاق قيد النقاش. وستكون هناك محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر وحماس".