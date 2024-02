الجيش الإسرائيلي : صفارات الإنذار دوت بسبب إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف في المجال الجوي اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية بالقرب من العفولة بسبب إطلاق صاروخ اعتراضي.

تم إطلاق الصاروخ على هدف غير محدد فوق لبنان، والذي بحسب الجيش الإسرائيلي لم يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وانطلقت صافرات الإنذار في ألون هاتافور بسبب مخاوف من سقوط شظايا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط شظية في كفر تافور، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في المنطقة.

https://twitter.com/i/web/status/1762010876574359688