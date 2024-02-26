أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين أن خمسة جنود في حالة خطيرة بعد إصابتهم في غزة. وفي الجنوب أصيب جندي من كوماندوز ياهالوم واثنين من المظليين. وفي الشمال أصيب مقاتلان من الكتيبة 601. وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.

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