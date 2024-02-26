التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في أنحاء غزة
وفي الجنوب أصيب جندي من كوماندوز ياهالوم واثنين من المظليين. وفي الشمال أصيب مقاتلان من الكتيبة 601. وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين أن خمسة جنود في حالة خطيرة بعد إصابتهم في غزة. وفي الجنوب أصيب جندي من كوماندوز ياهالوم واثنين من المظليين. وفي الشمال أصيب مقاتلان من الكتيبة 601. وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مقلاع داود اعترض صاروخًا أطلق على طائرتنا بدون طيار - وسقط في الأراضي اللبنانية
اعترضت المقاتلات الجوية صاروخ أرض-جو أطلقه حزب الله على طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في سماء لبنان باستخدام نظام مقلاع داود.
وقال المتحدث باسم الجيش "تم تفعيل تحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية في منطقة ألون تافور بعد إطلاق الصاروخ الاعتراضي، ولم تقع إصابات". وبعد وقت قصير، أطلق صاروخ آخر وأصابها. ونتيجة لذلك سقطت في الأراضي اللبنانية."
صافرات الإنذار تدوي في بلدات حدود غزة
الجيش الإسرائيلي : صفارات الإنذار دوت بسبب إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف في المجال الجوي اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية بالقرب من العفولة بسبب إطلاق صاروخ اعتراضي.
تم إطلاق الصاروخ على هدف غير محدد فوق لبنان، والذي بحسب الجيش الإسرائيلي لم يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.
وانطلقت صافرات الإنذار في ألون هاتافور بسبب مخاوف من سقوط شظايا.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط شظية في كفر تافور، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في المنطقة.
https://twitter.com/i/web/status/1762010876574359688
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صافرات الإنذار تدوي في بلدات حدود غزة، جنوب إسرائيل
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حكومة الحرب الإسرائيلية قدمت خططًا لمواصلة العمليات في غزة، ووافقت على خطة لتقديم المساعدات ومنع النهب
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن "الجيش الإسرائيلي قدم إلى مجلس الوزراء الحربي خطة لإجلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة، وخطة العمليات المقبلة".
وأضافت أنه "إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على خطة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بما يمنع عمليات النهب التي حدثت في شمال القطاع ومناطق أخرى".