أمريكا: المفاوضون توصلوا إلى "تفاهم" بشأن إطلاق الرهائن في غزة

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة CNN أمس الأحد، توصل المفاوضون إلى "تفاهم" بشأن "الخطوط الأساسية" لاتفاق محتمل لإطلاق سراح رهائن حماس المحتجزين في غزة مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال سوليفان لشبكة CNN: "اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الشكل الأساسي لصفقة الرهائن لوقف إطلاق النار المؤقت"، لكنه قال "لن أخوض في تفاصيل ذلك لأنه لا يزال قيد التفاوض فيما يتعلق بوضع تفاصيله."

وعندما سئل سوليفان عن احتمالات نجاح المفاوضات، أضاف قائلا: "لقد كان هناك الكثير من التحرك. لذلك لن أقوم بالتنبؤات ولن أضع نسبة مئوية من الفرص عليها".

(AP Photo/Andrew Harnik)

وانضم الوفد الإسرائيلي الذي يضم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنيا إلى المحادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومفاوضين مصريين وقطريين في باريس الجمعة الماضي. وتعمل الدوحة والقاهرة كوسطاء بين حماس وإسرائيل ولا تتحدثان مباشرة مع بعضهما البعض.

ويأتي الأمل في اقتراب المفاوضات في الوقت الذي يقترب فيه الهجوم البري للقوات الإسرائيلية من الوصول إلى مدينة رفح في جنوب القطاع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعقد حكومته مطلع هذا الأسبوع "للموافقة على الخطط العملياتية للعمل في رفح"، بما في ذلك إجلاء المدنيين الذين لجأوا إلى المدينة بعد العمليات السابقة التي قام بها الجيش الإسرائيلي.

Amos Ben Gershom /L.A.M

وفي مقابلة حديثة مع شبكة سي بي إس ، قال نتنياهو أيضًا: " نحن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سيؤتي ثماره". وحث حماس على العودة إلى موقف أكثر واقعية في المفاوضات.

وبحسب القناة 12 ، قال مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية إنه من خلال طرح مطالب جديدة، فإن نتنياهو "يحاول تخريب الصفقة لأسباب سياسية".