صحيفة "نيويورك تايمز" تحقق مع مراسلتها بعد إعجابها بتغريدة "مذبحة غزة"

قالت صحيفة نيويورك تايمز (NYT) إنها تحقق مع الصحفية الإسرائيلية المستقلة أنات شوارتز بعد أن أعجبت بالعديد من منشورات X (تويتر سابقًا) التي تشير إلى تحيز مؤيد لإسرائيل، حسبما جاء في البيان. ويقال إن إحدى التغريدات دعت إلى تحويل قطاع غزة إلى “مسلخ”.

وقالت دانييل رودس ها، المتحدثة باسم نيويورك تايمز، في بيان: "نحن ندرك أن الصحفية المستقلة في إسرائيل التي عملت مع التايمز قد أبدت إعجابها بالعديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي" .. و"نحن نعدُّ الإعجاب بهذه المنشورات انتهاكات غير مقبولة لسياسة شركتنا. لذا فنحن نراجع الأمر حالياً".

تحذر سياسة نيويورك تايمز الصحفيين من أن جميع المنشورات والإعجابات "يجب ألا تعبر عن آراء حزبية، أو تروج لآراء سياسية، أو تؤيد المرشحين، أو تدلي بتعليقات مسيئة، أو تفعل أي شيء آخر يقوض السمعة الصحفية لصحيفة نيويورك تايمز".

جاء هذا البيان بعد أن اكتشف أحد مستخدمي موقع إكس أن شوارتز أعجبت بعديدٍ من المنشورات المنحازة لتأييد إسرائيل، مثل تغريدة على حساب رسمي إسرائيلي زعمت أن حماس قطعت رؤوس عشرات الأطفال خلال هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء.

أما أكثر التغريدات التي "أُعجبت بها" فظاعة، فهي تغريدة للصحفي الإسرائيلي ديفيد فيرثايم، نشرها بعد وقت قصير من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول بالعبرية، وكتب فيها أنه إذا لم تُعد حماس المحتجزين الإسرائيليين لديها، فعلى إسرائيل أن تحوِّل قطاع غزة إلى "مسلخ"

https://twitter.com/i/web/status/1710684531114602891