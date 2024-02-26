مصادر أمنية: حماس تسيطر على شاحنات المساعدات

وكالات الغوث في غزة لم تؤكد هذه التقارير عن سيطرة حماس على شاحنات المساعدات

i24NEWS
دقيقة 1
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تصطف أثناء استعدادها لعبور ميناء رفح إلى قطاع غزة، الأربعاء 29 نوفمبر 2023
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تصطف أثناء استعدادها لعبور ميناء رفح إلى قطاع غزة، الأربعاء 29 نوفمبر 2023AP Photo/Amr Nabil

قال مسؤولون أمنيون من الجيش الإسرائيلي لمراسل i24NEWS باللغة الفرنسية إنه منذ أسابيع تدخل شاحنات محملة بمساعدات إنسانية  الى غزة ويسيطر عليها مسلحون بشكل فوري، والذين على ما يبدو تابعين لحركة حماس. في حين لم تؤكد وكالات الغوث هذه التقارير.

Fair use under clause 27A of Israeli copyright law
مسلح يسيطر على شاحنة المساعداتFair use under clause 27A of Israeli copyright law

وأرفق الخبر مع صورة ظهر فيها أحد المسلحين وهو يستقل أحدى هذه الشاحنات. وبشكل عام يتم فحص المساعدات الإنسانية التي تدخل الى غزة من جانب إسرائيل. في حين تتحدث مصادر في حماس عن حالات يستقل بها مسلحون الشاحنات لمنع سرقتها.

وعلم الصحفي ماتياس عنبار مراسل القناة باللغة الفرنسية أن مسؤولين سياسيين في إسرائيل ابلغوا عن الأمر، وتعهدوا بالعمل على الموضوع. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق