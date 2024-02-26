مصادر أمنية: حماس تسيطر على شاحنات المساعدات

قال مسؤولون أمنيون من الجيش الإسرائيلي لمراسل i24NEWS باللغة الفرنسية إنه منذ أسابيع تدخل شاحنات محملة بمساعدات إنسانية الى غزة ويسيطر عليها مسلحون بشكل فوري، والذين على ما يبدو تابعين لحركة حماس. في حين لم تؤكد وكالات الغوث هذه التقارير.

Fair use under clause 27A of Israeli copyright law

وأرفق الخبر مع صورة ظهر فيها أحد المسلحين وهو يستقل أحدى هذه الشاحنات. وبشكل عام يتم فحص المساعدات الإنسانية التي تدخل الى غزة من جانب إسرائيل. في حين تتحدث مصادر في حماس عن حالات يستقل بها مسلحون الشاحنات لمنع سرقتها.

وعلم الصحفي ماتياس عنبار مراسل القناة باللغة الفرنسية أن مسؤولين سياسيين في إسرائيل ابلغوا عن الأمر، وتعهدوا بالعمل على الموضوع.