تقرير: "حماس قامت بتفعيل 1000 شريحة اتصال إسرائيلية في الليلة السابقة ليوم 7 أكتوبر" والشاباك ينفي صحة المعلومات

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر تقرير يوم الاثنين يفيد أنه قبل ساعات من الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعرفت أجهزة المخابرات الإسرائيلية على أكثر من 1000 شريحة اتصال إسرائيلية تم تفعيلها في غزة.

ووفقا لآخر النتائج التي تم نشرها، فإن المئات من مقاتلي النخبة في صفوف حماس هم من قاموا بتبديل شرائح الـ SIM في هواتفهم في منتصف الليل بالضبط.

التقطت المخابرات الإسرائيلية هذه الإشارات، وأجريت مشاورات مع الجهاز الأمني، لكن لم يتم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بالأمر مباشرة ولا حتى المستوى السياسي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي: "سيتم التحقيق في أحداث الليلة التي سبقت 7 أكتوبر بشكل شامل وتقديمها بشفافية للجمهور".

وكان الغرض من استخدام شراح الـ SIM الإسرائيلية من قبل مسلحي حماس هو تحسين القدرة على التواصل مع بعضهم البعض خلال تواجدهم داخل إسرائيل أثناء تنفيذ الهجوم.

وفي بيان له بعد ظهر الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إن التقرير عن شرائح السيم "كاذب وبعيد عن الواقع".

Abed Rahim Khatib/Flash90

وتابع البيان، "عمليا، تم تلقي عددا متراكما من الإشارات ذات الدلالة، والتي شملت، من بين أمور أخرى، وميض عشرات العلامات التي سبق وأن أضاءت في الماضي في أحداث سابقة. وبناء على ذلك، تم تدريب المنظومة والمخابرات وتم اتخاذ خطوات عملياتية في الميدان".