غالانت: "عودة المدنيين إلى شمال غزة لن تتم إلا بعد إعادة جميع الرهائن"

في حديث لوزير الأمن يوآف غالانت الإثنين أمام عائلات الجنود المختطفين، قال: "نحن نعمل على مدار الساعة للتوصل إلى إطار يسمح بعودة الرهائن. وكجزء من المحادثات، نعمل على مواصلة الضغط على حماس. سيكون موقف المؤسسة الأمنية واضحا: العودة الكاملة للمدنيين إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة لن تتم إلا بعد عودة جميع الرهائن”.

وأضاف الوزير: "وكما قلت مراراً وتكراراً منذ اليوم الأول، ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف القتال طالما لدينا رهينة واحدة في غزة. وهذا الموقف لم ولن يتغير. حتى لو توصلنا إلى إطار يتطلب وقفا مؤقتا لإطلاق النار، فسنعود بعد ذلك إلى القتال من أجل تدمير منظمة حماس الإرهابية وإعادة جميع الرهائن”.

وعلى مستوى المحادثات الساعية إلى إبرام اتفاق يسمح بالإفراج عن الرهائن من جهة ويلبي مطالب حماس من جهة أخرى فقد أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة CNN أمس الأحد، أن المفاوضين توصلوا إلى "تفاهم" بشأن "الخطوط الأساسية" لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، دون أن يسمح لنفسه بوضع نسب نجاح تلك المساعي أو الخوض في تفاصيلها.

وانضم الوفد الإسرائيلي الذي يضم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنياع إلى المحادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومفاوضين مصريين وقطريين في باريس الجمعة الماضي.

ترزح غزة والنازحون فيها تحت كارثة إنسانية منذ بدأت الحرب في 7 أكتوبر غداة هجوم حماس المروع على البلدات الحدودية وطالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال القطاع ووسطه بمغادرته طلبا لنجاتهم ما أدى إلى نزوح ما يزيد عن مليون ونصف لاجئ فلسطيني باتوا مجتمعين في رفح الحدودية مع مصر وسط أزمة وشح بالمواد الغذائية ما دفع فرنسا والأردن إلى التصريح الاثنين بأن "سكان غزة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ضخمة. ويجب فتح جميع نقاط العبور دون تأخير".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن فرنسا والأردن نفذتا للتو عملية جديدة لإسقاط البضائع الإنسانية مباشرة إلى غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1762143629588459728