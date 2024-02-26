تقرير: تذبذب في موقف نتنياهو من معرفته بمسألة استخدام مسلحي حماس شرائح اتصال إسرائيلية عشية الهجوم

بدل رئيس الوزراء من روايته يوم الإثنين مرتين، بخصوص علمه حول استخدام مسلحي النخبة الذين نفذوا الهجوم يوم 7 أكتوبر شرائح اتصال إسرائيلية لتسيير الاتصالات فيما بينهم.

وجاء في موقع واينت أن مكتب رئيس الوزراء أفاد بعد ظهر اليوم (الاثنين) أنه "لم يكن على علم حتى النشر الليلة الماضية بحقيقة أن نخبة حماس استبدلوا شرائح هواتفهم بشرائح اتصال إسرائيلية". لكن موقع "واينت" و"يديعوت أحرونوت" أجروا تحقيقا أظهر أن أعضاء حكومة الحرب، التي تضم نتنياهو بالطبع، كانوا على علم بهذا الأمر في وقت سابق.

ودفع هذا الكشف مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار توضيح مفاده أن "نتنياهو لم يكن على علم بما نشرته القناة 14 والذي تحدث عن 'آلاف شرائح الاتصال الإسرائيلية التي تم تفعيلها بواسطة النخبة. لكن في بداية الحرب تم تبليغ رئيس الوزراء بوجود عشرات الشرائح الإسرائيلية التي تم تشغيلها من قبل مسلحي حماس".

وكان التصريح الأولي لنتنياهو حول عدم علمه بالأمر إلا ساعة النشر في القناة 14 أثار استغراب أكثر من جهة لا سيما الصحفيين أنفسهم الذين كانوا على علم بالمسألة إلا أنهم امتنعوا عن النشر بسبب حظر الرقابة المفروض عليه.

وتابع تقرير واينت يقول إنه "في 12 كانون الثاني (يناير)، كشف نداف إيال على موقع "واينت" أنه في الليلة التي سبقت الهجوم، تلقت المخابرات "إشارة إرشادية"، نتيجة نشاط عملياتي قام به الشاباك، وأثار شبهة بهجوم بري على الأراضي الإسرائيلية. وانضمت إلى هذه العلامة إشارات أخرى، في مواجهة "علامات أقل سخونة"، بحيث قللت من احتمال أن يكون ذلك استعدادا لهجوم.

IDF Spokesperson

ومع تقدم الليل، ازدادت الإشارات المقلقة، وتزايدت المؤشرات على نشاط لحماس في قطاع غزة.

ووجه التقرير انتقادا لقيادة المنطقة الجنوبية التي "لم تكن على علم بما كان يحدث على وسائل اتصال العدو، على الرغم من المحادثات المتكررة أثناء الليل، ولم يعلم كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي بالمعلومات إلا بعد أيام فقط من الهجوم وأصابتهم الدهشة".