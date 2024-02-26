رئيس الأركان ورئيس الشاباك يزوران مصر للتباحث بخطة عملية رفح: "لن نفاجئكم"

أجرى رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي زيارة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، في محاولة لخفض التوتر الذي شاب العلاقات بين الدولتين وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة لا سيما إصرار إسرائيل على متابعة عملياتها العسكرية في رفح آخر ملاذات حماس والشعب الغزي الذي ألقت به المعارك في أقصى جنوب القطاع على الحدود المصرية.

يرجى من الاجتماع الذي جاء في خضم الحرب استعادة علاقات الثقة التي تضررت مع ضراوة القتال وسيناريو دفع النازحين في غزة إلى اللجوء إلى مصر التي وصفت ذلك على أنه خط أحمر وهو ما تضافر مع مطالبة إسرائيل استعادة السيطرة على محور فيلادلفيا ما لم يترك لمصر خيارا سوى التلويح بتعليق اتفاق السلام.

واصلت إسرائيل التأكيد على هدف تنفيذ عملية برية في رفح على لسان رئيس الوزراء نتنياهو نفسه وكذلك فعل وزير أمنه غالانت فضلا عن هرتسي هليفي. ووصلت حدة التهديدات القول إن الهجوم سيأتي غداة انفجار المحادثات الساعية لإبرام اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن في حين أن الاتفاق نفسه سيؤجل العملية إلى حين.

IDF Spokesperson's Unit

وبحسب النشر في "واينت" و"يديعوت أحرونوت" فقد أكد المسؤولان الإسرائيليان للجانب المصري: "لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا".

وفي المحادثات، أوضح هاليفي وبار أنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة مع حماس دون تسوية مسألة رفح، التي تعتبر بممراتها التحت أرضية إلى سيناء والعالم الخارجي شريان الأكسجين الرئيسي للوسائل القتالية المتقدمة.