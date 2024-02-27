واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وسط تقارير متزايدة عن إحراز تقدم في وقف إطلاق النار ومفاوضات الرهائن. حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن "الأمل" في التوصل إلى اتفاق محتمل حتى يوم الإثنين المقبل.

وفي الضفة الغربية، أفادت وكالة وفا أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا الليلة برصاص قوات الأمن خلال مواجهات في مشهد يُخشى أن ينفجر نحو اتساع الصراع.

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