التغطية متواصلة| إطلاق أكثر من عشرين صاروخًا من لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية الشمالية
اصلت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، وسط تقارير متزايدة عن إحراز تقدم في وقف إطلاق النار ومفاوضات الرهائن
واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وسط تقارير متزايدة عن إحراز تقدم في وقف إطلاق النار ومفاوضات الرهائن. حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن "الأمل" في التوصل إلى اتفاق محتمل حتى يوم الإثنين المقبل.
وفي الضفة الغربية، أفادت وكالة وفا أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا الليلة برصاص قوات الأمن خلال مواجهات في مشهد يُخشى أن ينفجر نحو اتساع الصراع.
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حزب الله: استهدفنا قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إنه"كل ما نعرفه هو أنه تم التعرف على عشرات عمليات الإطلاق ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. سنقوم بالتحديث مع أي تغييرات" فيما أكد حزب الله لأأنه استهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بوابل من الصواريخ"
تقرير: إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
قال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء، بعد تحديث لصافرات الإنذار الحمراء في الجليل الأعلى، لم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو جرحى، فيما أعلنت تقارير عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى في البلدات الشمالية الإسرائيلية.
ومن جهته أعلن حزب الله أنه أطلق وابلا من الصواريخ باتجاه قاعدة ميرون
مصدر مقرب من المحادثات: حماس تسلمت مسودة اقتراح باريس
قال مصدر كبير مقرب من المباحثات إن "حماس تسلمت مسودة اقتراح باريس الذي يسمح بوقف مبدئي لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما"ويتضمن مقترح باريس الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا وتوفير آلاف الخيام، كما يسمح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الرجال في سن الخدمة العسكرية"
وينص الاقتراح على تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن بنسبة 1:10، ويسمح الاقتراح بإصلاح المستشفيات والمخابز في قطاع غزة"
وينص الاقتراح على إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات والأطفال دون سن 19 عاما وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين
القيادة المركزية الأميركية: تدمير زوارق مسيّرة وصواريخ للحوثيين كانت معدة للإطلاق
فادت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها دمرت ثلاثة زوارق مسيرة وصاروخي كروز وطائرة مسيرة للحوثيين، الاثنين. وأضافت القيادة على منصة "إكس" أن الزوارق والصاروخين تم تجهيزهم للإطلاق نحو البحر الأحمر، فيما كانت الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر بالفعل.
وقال بيان القيادة "رصدت قوات القيادة المركزية الزوارق الثلاثة والصاروخين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما رصدت الطائرة المسيرة في سماء البحر الأحمر، وخلصت إلى أنهم يشكلون تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
بايدن يعرب عن أمله بوقف إطلاق النار في غزة بحلول الاثنين الوشيك
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وسُئل بايدن أثناء زيارة إلى نيويورك عن الموعد المحتمل لبدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، فأجاب بأن «مستشاريّ للأمن القومي يقولون لي إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد. وآمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار».