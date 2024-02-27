حماس تدين "تقاعس أوروبا عن القيام بما يكفي لمنع العملية الإسرائيلية في رفح"

أصدرت حركة حماس بيانا يوم الاثنين، انتقدت فيه الزعماء الأوروبيين لعدم قيامهم بما يكفي لرفض "العدوان الصهيوني" وسط الإشارة إلى أن ذلك "لا يعفيهم" من مسؤولية منع الهجوم على جنوب غزة، في إطار الحرب التي انطلقت عقب هجوم حماس المباغت على البلدات الجنوبية في 7 أكتوبر ما تسبب بمقتل عدد هائل من الإسرائيليين معظمهم من المدنيين في أسوأ هجوم منذ قيام الدولة.

وجاء في بيان حماس: "إن تصريحات زعماء الدول الأوروبية الرافضة للعدوان الصهيوني على مدينة رفح، وآخرها تصريح المستشار الألماني شولتس، الذي أعرب فيه عن رفضه القاطع للهجوم على رفح، هي موضع ترحيب".

ودعت حماس "الدول الأوروبية، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، إلى اتخاذ مواقف عملية وجادة لمنع الكيان من مواصلة حربه الإجرامية ضد شعبنا".

ودعت حماس إلى العمل بمضمون مقررات محكمة العدل الدولية، وفق رؤيتها مع بعض التشويه ففي الواقع لم تدع المحكمة إلى وقف إطلاق النار بل اكتفت بتحسين الظروف الإنسانية وإجراءات منع الأعمال أو التحريض، للحفاظ على الأدلة وتقديم تقرير عن الإجراءات الحكومية المتخذة.

وفي المقابل، زعمت حماس أن محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى "وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني"، في نفس اليوم الذي ورد أن الحكومة الإسرائيلية سلمت المحكمة التقرير، تجاوبا مع مطلبها.

(AP Photo/Patrick Post)

أعرب عدد متزايد من الدول عن قلقه إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة والتي تضم الآن أكثر من مليون نازح. وقالت الحركة إن "[حماس] لا تعفيهم من مسؤولياتهم في منع الهجوم الإجرامي على رفح الذي نزح إليها نحو مليون ونصف المليون نسمة".

وقال القادة الإسرائيليون إن هدف المناورة البرية هو تأمين حياة الرهائن الذين يعتقد أنهم موجودون في المنطقة، والقضاء على آخر ما تبقى من كتائب حماس.

ووفقا لآخر التقارير، سافر كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين إلى القاهرة لإجراء محادثات حول الهجوم العسكري في رفح الذي سيتم تنفيذه بالقرب من الحدود المصرية. القاهرة من جانبها، يغزوها القلق أمام احتمال فرار آلاف الفلسطينيين من منطقة الحرب إلى أراضيها فضلا عن رفضها القاطع بمس السيادة المصرية فوق محور فيلادلفيا وهو نقطة خلافية أثارت جدلا كبيرا.