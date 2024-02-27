الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقضي على مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي في طوباس

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء في بيان عن تنفيذ قوة دوفدفان الخاصة عملية عسكرية تمت عنوان "مكافحة الإرهاب" بتوجيهات استخباراتية من الشاباك في منطقتي طوباس والفرعة في الأغوار أدت إلى مقتل أحمد ضراغمة، العضو البارز في منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في منطقة طوباس.

ونفذ ضراغمة في السابق هجمات إطلاق نار وإلقاء قنابل ضد قوات الجيش الإسرائيلي، وقامت القوات الإسرائيلية بتصفية مسلحين آخرين وعثرت على نقطة مراقبة.

ويفيد الإعلان كذلك بإصابة جندي إسرائيلي خلال العملية بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات ثلاثة مطلوبين، وعثرت على بندقية نوع كارلو وعبوات ناسفة وصادرتها. وفي مدينة الخليل اعتقلت القوات خمسة مطلوبين وفي قرية يطا اعتقلت القوات مطلوبا آخر وعثرت على مواد حارقة ومعدات عسكرية. وتم إلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة، وتم تحويلهم إلى مقار أمنية لاستكمال التحقيق.

تم منذ بداية الحرب اعتقال حوالي 3250 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، أكثر من 1350 منهم مرتبطون بحماس.