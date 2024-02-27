اليونيفيل تحذر من "التحول" في الهجمات بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من أن “التكثيف” الأخير للهجمات عبر الحدود من قبل جماعة حزب الله اللبنانية والجيش الإسرائيلي يمكن أن يعرض “الحل السياسي” للصراع للخطر.

وأوضحت قوة حفظ السلام أنها بذلت جهودا للتواصل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاجتماعات الأخيرة مع الرئيس اللبناني وقائد قواتها المسلحة، ما أعاد إلى الواجهة "أهمية التزام جميع الأطراف بالقرار 1701".

وبدورها أيضا بذلت كل من الولايات المتحدة وفرنسا مساعي لحمل الطرفين على احتواء التصعيد، حيث دعا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أيضًا إلى وقف التصعيد والعودة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل ولبنان.

ونشرت اليونيفيل على موقع X: “شهدنا خلال الأيام الماضية تحولاً مقلقاً في تبادل إطلاق النار. لقد أودى هذا الصراع بالفعل بحياة الكثير من الأشخاص وتسبب في أضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية العامة. وتابع المنشور: " لقد عرّض سبل العيش للخطر وغيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق. ومع ذلك، فإننا نرى الآن توسعًا وتكثيفًا للضربات”.

وأوضحت اليونيفيل: "في الأيام الأخيرة، واصلنا مشاركتنا النشطة مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحل السياسي لهذا الصراع للخطر".

واختتم البيان: "نحث جميع الأطراف المعنية على وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد وترك المجال لحل سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في هذه المنطقة".

ميدانيا يتبع الطرفان سياسة الفعل ورد الفعل التي ذهبت كل مرة إلى توسيع نطاق الهجوم وحدته على نحو ينذر بالخروج عن قواعد الاشتباك إلى قرار الحرب الشاملة، وسط تأكيد الجانب الإسرائيلي واللبناني ممثلا بحزب الله استعدادهما للحرب إذا استدعى الأمر.

وتوعد وزير الأمن يوآف غالانت باستئناف العمليات على الحدود الشمالية حتى بحال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وفي وقت سابق، هدد الأمين العام للحزب حسن نصر الله على ضوء الاغتيالات المتعددة لقادة حزب الله فوق الأرض اللبنانية بأن "إسرائيل ستدفع بالدم ثمن الهجمات الدامية في لبنان ونملك قدرة صاروخبة دقيقة قادرة على بلوغ إيلات".

Ayal Margolin/Flash90

شهد يوم الثلاثاء تصعيدا من جانب حزب الله تمثل في إطلاق نحو 35 قذيفة عبر الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل ميرون شمال البلاد، ولم تقع إصابات ولم تلحق أي أضرار بوحدة المراقبة الجوية في المنطقة.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية قامت ظهر الثلاثاء بتدمير موقع عسكري وعدد من البنى التحتية العسكرية لتنظيم حزب الله في منطقة الحنية وجبشيت والبيسارية والمنصوري. بالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي هجوما بالمدفعية لإزالة تهديد في منطقة يارون.