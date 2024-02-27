تقرير: السنوار زعيم حماس لا يزال مختبئًا مع الرهائن داخل شبكة أنفاق غزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست بعد ظهر الاثنين أن الجيش الإسرائيلي “أقنع” زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، بمواصلة الاختباء “داخل متاهات شبكة الأنفاق” تحت خان يونس.

وقال مسؤولو استخبارات إسرائيليون وأمريكيون وغربيون للصحيفة إنه حتى لو تم العثور على زعيم حماس المتهم بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر، فإن التحدي الأكبر سيكون تنفيذ عملية دون الإضرار بالرهائن المحتجزين في الجوار. ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله عن السنوار: “الأمر لا يتعلق بتحديد مكانه، بل يتعلق بفعل شيء ما” دون المخاطرة بحياة الرهائن.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين كبار قالوا إنهم يمكن أن يتفقوا مع التقييم الإسرائيلي بأن السنوار يختبئ في مكان ما تحت خان يونس ويحيط نفسه بالرهائن باعتبارهم "بوليصة التأمين المثلى". وقال مسؤولون إسرائيليون إن العمليات العسكرية في غزة لن تنتهي إلا عندما يتم القبض عليه أو قتله أو عدم قدرته على قيادة حماس.

وقال مصدر آخر، مقرب من كبار المسؤولين الإسرائيليين، لصحيفة واشنطن بوست إن التخلص من السنوار من شأنه أن يقطع الروابط الحيوية بين حماس وشبكتها الدولية، مضيفًا: "نعلم بالطبع أن شخصًا آخر سيحل محله، لكن ذلك سيؤدي إما إلى انقسام أو إضعاف حماس بشكل كبير”.

وتضمن التقرير أيضًا مصادر تناقش التعاون بين وكالات المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، لكنه أكد على أنه لم يكن هناك أي أفراد أمريكيين على الأرض في غزة، ولم تساعد واشنطن إسرائيل في ضرب مقاتلي حماس ومنشآتها.

IDF Spokesperson

أشارت تقارير سابقة إلى هرب السنوار إلى رفح، أو عبر الحدود إلى مصر، لكنها بقيت في دائرة الترجيحات المعتمدة على مزاعم صحفية لا أكثر.

ومع ذلك، نقلت واشنطن بوست عن مصادر قولها إن تدمير شبكة الأنفاق مثل حالة من التحدي. ومع ذلك، تم وصف هذا الجهد بأنه بحث عن نقاط محددة يمكن أن تجعل الممرات غير صالحة للعمل، بمجرد تدميرها.