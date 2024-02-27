هغاري: هذه هي الشروط التي يجب توفيرها لشن عملية إسرائيلية في رفح

تطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بمدينة القدس وتطرق الى أهداف الحرب في غزة وقال هغاري وقال إنه سيستغرق وقت لتحقيقها، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي يقاتل حماس من الشمال إلى الجنوب.

وأجاب على سؤال إن كان الجيش الإسرائيلي يعرف مكان قائد حماس يحيى السنوار قال هغاري إن "لا أعتقد أن السؤال هو أين (هو موجود). الهدف هو أنه سنصل اليه، حيا أو ميتا. نحن سنصل اليه، لا يهم كم سيستغرق الوقت". وتابع "هدف الحرب هو التأكد أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مجددا، للأبد". وشدد :"سننهي العملية في رفح" وأضاف :"رفح مهمة جدا، يوجد في رفح مختطفين".

وحول العملية في رفح قال هغاري إنه يوجد شرطين هامين للعملية. برأيه، الشرط الأول هو "الحفاظ على أهمية مصر بالنسبة لقطاع غزة. تحدثنا مع مصر وتأكدنا أنه لكلا البلدين يوجد نفس الأجندة وسنبقى بعلاقات جيدة".

أما الشرط الثاني وفقا لهغاري يرتبط بالاكتظاظ الهائل في رفح جنوب قطاع غزة- هرب الى هناك أعداد كبيرة خلال الحرب :"يوجد 1.4 مليون شخص من السكان هناك ولا يمكن تنفيذ عملية عندما يوجد 1.4 مليون شخص. يجب التأكد من تحرك الناس الى مكان آمن مع طعام وشروط طبية. وعندما تنفذ هذه الشروط سنخرج في العملية".