رئيس الأركان الإسرائيلية على الحدود الشمالية: "حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً جداً"

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلية جولة وتقييمًا للوضع على الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين، وقائد الفرقة 146 المقدم إسرائيل شومر وقادة آخرين، و التقى بأعضاء الفرق الاحتياطية في موشاف شتولا.

وقال رئيس الأركان في كلمة له: إن "جميع القوات متمركزة هنا لتحديد مكان العدو ومهاجمته". لا ننتظر شيئاً، نقول ما يلي: حزب الله قرر مساء 7 تشرين الأول/أكتوبر الانضمام وعليه أن يدفع ثمناً باهظاً جداً لذلك.

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وأضاف، "من الواضح تمامًا بالنسبة لنا أننا بحاجة إلى القضاء على العدو أولاً، وإنشاء عقبة قوية هنا، ومجموعة قوية، والقوات الموجودة هنا قوية، وفرقة احتياطية قوية جدًا وأيضًا الأمن بوجود مساحة محمية في المنازل في البلدات".

وتابع، "نود أن نقول لك، أعتقد أيضًا أننا نتخذ الخطوات الصحيحة، وأن حزب الله ليس قريبًا من السياج هنا، وأن الناس عادوا إلى هنا، وأعتقد أنه إذا فعلنا الصواب الشيء، أنهم سيعودون إلى هنا أولاً بسبب الأمن. ولإعادة الناس إلى هنا ستعرف الدولة كيفية بذل الجهد".