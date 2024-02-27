وزير الأمن الإسرائيلي: مخاوف من تحويل شهر رمضان الى مرحلة ثانية للسابع من أكتوبر

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت جلسة تقييم خاصة مساء اليوم في قيادة منطقة المركز استعدادا لشهر رمضان، وقال إنه "في إسرائيل باتوا يرصدون انشغالا متزايدا لإيران، حزب الله وحماس بتحويل شهر رمضان الى مرحلة ثانية من هجوم السابع من أكتوبر ولإشعال المنطقة".

وأضاف غالانت :"يجب أن لا نقدم لحماس ما فشلت بتحقيقه منذ بداية الحرب وتوحيد جبهات القتال. نتيجة التصريحات الغير مسؤولين من قبل أشخاص من المفترض أن يكونوا مسؤولين يمكن أن تؤدي الى انجراف غير مسؤول خلال فترة قصيرة- يجب علينا وقف هذا".

وتابع غالانت :"أنا على دراية بالضجيج الذي يدور من جميع الاتجاهات، هذا بلد ديمقراطي، عالم رقمي شبكي، في زمن الحرب، الجميع يقول ما يريدون - بما في ذلك الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا مسؤولين، لكنهم غير مسؤولين. نتيجة الأمر هب احتمال انجراف يمكن أن يحدث في وقت قصير، والمعنى أنه من وجهة نظرنا يتوقف هذا عند حرس الحدود، كل هذه الضوضاء - عمل ما هو ضروري، أمام من هو ضروري، نفعل ما ضروري ونعمل".