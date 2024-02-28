التغطية متواصلة| حماس: أطلقنا نحو 40 صاروخاً من جنوب لبنان على قاعدة عسكرية أيضاً
واصلت قوات الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف حزب الله في جنوب لبنان طوال الليل، ردًا على "تكثيف" الهجمات التي تم إطلاقها منذ بداية الحرب.
واصلت قوات الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف حزب الله في جنوب لبنان طوال الليل، ردًا على "تكثيف" الهجمات التي تم إطلاقها منذ بداية الحرب. كما تم إطلاق صواريخ من غزة باتجاه عسقلان والمجتمعات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة.
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عائلات الرهائن تنطلق في مسيرة من حدود غزة إلى القدس
تستعد عائلات الرهائن المحتجزين لدى المسلحين في غزة للانطلاق في مسيرة من كيبوتس رعيم الحدودي إلى القدس، تحت شعار "متحدون لتحرير الرهائن".
ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى العاصمة يوم السبت.
نجمة داود الحمراء: لا أنباء عن سقوط ضحايا أو سقوط ضحايا في منطقة كريات شمونة
في أعقاب صفارات الإنذار في منطقة كريات شمونة، أعلنت نجمة داوود الحمراء أنه "حتى الآن لم ترد أي اتصالات حول سقوط أو سقوط ضحايا"
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا "أهدافًا مهمة" في المنطقة التي أطلقوا منها النار على عسقلان الليلة الماضية
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات القيادة الجنوبية وسلاح الجو هاجمت ثمانية "أهداف مهمة" في المنطقة الواقعة شمال قطاع غزة والتي تم إطلاق الصواريخ منها الليلة الماضية باتجاه عسقلان.
وفي وقت لاحق، أفيد عن تدمير مخابئ المسلحين والبنية التحتية كما تعرضت لهجوم خرج منه مسلحون لتنفيذ عمليات عدائية في قطاع غزة.
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة التقى بالناجين من 7 أكتوبر ويطلب منهم "شاركوا شهاداتكم حتى لا ينسى العالم"
مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي خلال معركة شمال قطاع غزة، وإصابة 7 جنود آخرين بجروح خطيرة
الرائد فتح شاهار، 25 عاما، من موشاف فاران، كان ضابطا قتاليا في وحدة شالداغ للقوات الخاصة وقائد سرية في كتيبة "زبار" 432 التابعة للواء جفعاتي. قتل في معركة شمال قطاع غزة.
النقيب إيتاي سيف، 24 عامًا من يروحام، كان قائد فصيلة في كتيبة "زبار" 432 التابعة للواء جفعاتي. قتل في معركة شمال قطاع غزة.