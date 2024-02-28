عائلات الرهائن تنطلق في مسيرة من حدود غزة إلى القدس

تستعد عائلات الرهائن المحتجزين لدى المسلحين في غزة للانطلاق في مسيرة من كيبوتس رعيم الحدودي إلى القدس، تحت شعار "متحدون لتحرير الرهائن".

ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى العاصمة يوم السبت.