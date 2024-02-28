الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين آخرين خلال المعارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جنديين جديدين سقطا في غزة. وهما الرائد فتح شاحر (25 عاما) من موشاف فاران، قائد فصيلة كتيبة "تسابار" 242 من لواء جفعاتي، والنقيب إيتاي سيف (24 عاما) من يروحام، قائد سرية نفس الكتيبة، قتلا أمس الثلاثاء أثناء القتال في شمال قطاع غزة.

وبمقتلهم يرتفع عدد القتلى إلى 242 منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة وإلى 582 منذ الهجمات الدموية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب سبعة جنود ينتمون إلى نفس الكتيبة التي تضم فتح شاحار وإيتاي سيف بجروح خطيرة خلال القتال شمال قطاع غزة. وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وكان شاحر وسيف قد قتلا وأصيب سبعة جنود آخرين بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مبنى مفخخ في حي الزيتون بمدينة غزة صباح أمس.