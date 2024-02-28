تقرير: الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التزاما بشأن كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية بغزة، وحددت موعدا نهائيا للرد

نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بأن الإدارة الأمريكية طلبت أمس من إسرائيل التوقيع حتى شهر آذار/مارس على التزام مفاده أنها لن تستخدم السلاح الأمريكي بصورة تنتهك القانون الدولي وتتيح دخول المساعدات الإنسانية الى غزة.

الطلب الأمريكي لتقديم الإلتزام المكتوب يأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس بايدن منذ بداية شهر شباط/فبراير ورغم أن أن السياسة الجديدة ليست متركزة على إسرائيل، إلا أنها نشرت بعد ضغوطات مارسها نواب أمريكيون عبرن عن مخاوفهم من استخدام إسرائيل السلاح الأمريكي بالحرب في غزة.

ووفقا للسياسة الجديدة- إن لم توفر إسرائيل الإلتزام المكتوب "والموثوق" حتى التاريخ النهائي الذي حدد- فسيتم تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية.

ويأتي طلب الحصول على خطاب الالتزام نتيجة لمذكرة الأمن القومي الجديدة التي نشرها البيت الأبيض والتي تتناول مسؤولية الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية. إن المذكرة التي نشرت في 8 شباط/فبراير، تتعلق بكل دولة في العالم تستخدم الأسلحة الأميركية، ولكنها تتعلق هذه الأيام بشكل رئيسي بإسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ووفقا للسياسة الأمريكية الجديدة، قبل توريد الأسلحة الأمريكية إلى دولة معينة، يلزم تلك الدولة أن تقدم للولايات المتحدة "تعهدا مكتوبا وموثوقا " بأنها لن تستخدم هذه الأسلحة بطريقة تنتهك القانون الدولي.

ووفقا للتقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أجروا أمس محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الأمن والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، أطلعوهم بشكل رسمي بخصوص السياسة الجديدة ونقلوا لهم مسودة رسالة الإلتزام التي يجب عليهم التوقيع عليها.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الأمريكيين طلبوا بأن تسلم إسرائيل رسالة الإلتزام الموقعه حتى منتصف شهر آذار/مارس. وبرأيهم، ستضطر إسرائيل باتخاذ قرار عن المسؤول في الحكومة الذي سيوقع على الرسالة. ووفقا للتقرير، محادثات مشابهة أجريت خلال الأيام الأخيرة من قبل مسؤولين أمريكيين مع عشرات الدول في أنحاء العالم والذين يحصلون على المساعدة الأمنية من إسرائيل.