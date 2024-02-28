تجاوبا مع التحديات التي يولدها الصراع المستمر، تعمل قيادات الجيش الإسرائيلي على تكثيف جهودها لتوفير الدعم الحيوي في مجال الصحة العقلية للجنود في الخطوط الأمامية.

أعلن اللواء ميشيل يانكو، رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات (ATL)، عن إنشاء مركز جديد لخدمات الصحة العقلية يهدف إلى تلبية الاحتياجات النفسية لأفراد الجيش الإسرائيلي الذين يواجهون ويلات الحرب.

وشدد يانكو على أهمية إعطاء الأولوية للصحة العقلية وسط تحديات العمليات القتالية، قائلاً: "بدأ قسم التكنولوجيا واللوجستيات عملية تحسين الاستجابة لجميع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، كجزء من العملية تقرر إنشاء مركز للصحة العقلية من منطلق إدراكنا لآثار الحرب على العقل والصعوبات التي تنشأ عنها. وسيكون المركز، المقرر افتتاحه يوم الخميس، بمثابة مركز شامل يقدم خدمات متنوعة بما في ذلك مركز عائلي دائم، ووحدة استجابة قتالية، وعيادة علاج ما بعد الصدمة للجنود النظاميين.

IDF Spokesperson

طوال فترة النزاع، كان نظام الصحة العقلية التابع للجيش الإسرائيلي منخرطًا بالنشاط، حيث قدم الدعم الحيوي للمقاتلين الذين يتصارعون مع المواقف المعقدة والمؤلمة.

سيتم تخصيص موارد المركز لتوفير خدمات صحة عقلية عالية الجودة وهي متاحة أمام جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والاحتياطيين.