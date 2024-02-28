إسرائيل: مسؤولون في الشرطة يحذرون من اشتعال المدن المختلطة بحال فرضت قيود على دخول الأقصى في رمضان

حذر مسؤولون كبار في الشرطة الإسرائيلية من مغبة الاستجابة لمطلب وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير الراغب بفرض قيود على دخول المصلين العرب مواطني إسرائيل إلى الأقصى، في رمضان، وهو ما سيتم البت في شأنه بصورة نهائية نهاية الأسبوع المقبل.

وقال ضباط في الشرطة إن إقرار أمر كهذا سوف يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة، على ما جاء في N12.

وأعرب ضباط كبار عن رأيهم بأن الهدوء الذي التزم به المجتمع العربي في إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة يجب أن يكون عاملا لحذف مطلب بن غفير عن طاولة المباحثات. من جانبها وجهت منظمة "مبادرات إبراهيم" رسالة إلى المفوض العام للشرطة حذرت فيها من انفجار الأوضاع على خلفية التقييدات غير المسبوقة في أكثر الأوقات حساسية على مستوى البلاد.

يشار إلى أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، حذّر من "خطر تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى حرب دينية إذا تم فرض قيود على الوصول إلى المسجد الأقصى على السكان العرب في إسرائيل خلال شهر رمضان" وشدد على أن ذلك من شأنه أن "يقوض الجهود الرامية إلى حصر الصراع بين إسرائيل وحماس، مما يهدد بتحويله إلى حرب بين اليهود والمسلمين".

Chaim Goldberg/FLASH90

وفي تطور أثار حنق وزير الأمن القومي راجت أنباء عن نقل الصلاحيات المتعلقة بالحرم القدسي من وزارة الأمن القومي إلى مجلس الوزراء الحربي، وطالب بن غفير نتنياهو بنفي هذه التقارير.

وقال بن غفير: "أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي بموجبه قرر في قضية جبل الهيكل اتباع مبدأ بيني غانتس القائل بأن السلام يُشترى بالخضوع والإذعان للإرهاب، وعن نية نقل الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي إلى مجلس وزراء المؤامرة".