إدارة بايدن تدرس إنزال مساعدات من طائرات عسكرية أمريكية فوق غزة خشية انتشار المجاعة

الفوضى في رفح والانهيار التام للقانون والنظام في قطاع غزة أضرا بشدة بالقدرة على تدفق المساعدات والبضائع عبر معبر رفح وعبر معبر كرم أبو سالم، ولذلك تعمل الإدارة الأمريكية على فتح معبر إضافي"

i24NEWS
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فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال مظاهرة في رفح، جنوب قطاع غزة، 28 فبراير 2024
فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال مظاهرة في رفح، جنوب قطاع غزة، 28 فبراير 2024Abed Rahim Khatib/Flash90

في أعقاب تحذيرات محلية وأممية من خطر مجاعة داهم في قطاع غزة حيث تدور الحرب للشهر الخامس على التوالي أعلن البيت الأبيض أنه يدرس قرار إنزال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة باستخدام طائرات عسكرية أمريكية، حسب النشر الأربعاء في والا نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار. 

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وقال المسؤولون إن حقيقة بحث الموضوع في البيت الأبيض تظهر مدى قلق إدارة بايدن بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وحقيقة أنها تواجه صعوبة في زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة قطاع عبر المنافذ مع إسرائيل.

وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين: "الوضع سيء حقاً. نحن غير قادرين على إدخال ما يكفي من شاحنات المساعدات ونحتاج إلى إجراءات يائسة مثل إسقاط الغذاء من الطائرات في غزة".

وبالرغم من ذلك، فإن هذه الخطوة تبقى محدودة ولا تفي بالمستوى المطلوب لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها النازحون الفلسطينيون في القطاع، على ما أفاد أحد المسؤولين الأمريكيين. فكمية الإمدادات التي يمكن أن تحملها الطائرة صغيرة نسبياً وهي مماثلة لما تقدر على حمله شاحنة واحدة أو شاحنتا مساعدات.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "إننا نواصل العمل مع شركائنا لتوسيع نطاق المساعدات التي تدخل غزة وتحديد العوائق التي تجعل من الصعب وصول المساعدات إلى السكان الذين يحتاجون إليها".

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وبحسب قوله، فإن الفوضى في رفح والانهيار التام للقانون والنظام في قطاع غزة أضرا بشدة بالقدرة على تدفق المساعدات والبضائع عبر معبر رفح وعبر معبر كرم أبو سالم، ولذلك تعمل الإدارة الأمريكية على فتح معبر إضافي يمكن من خلاله دخول الشاحنات إلى غزة.

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