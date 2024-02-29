قال البنتاغون الأربعاء إن وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت حول الحاجة الملحة لوصول المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مقرونة بالحاجة إلى إيجاد معابر إضافية لدخول الشاحنات تجاوبا مع مخاوف من تعمق أثر المجاعة في القطاع على وقع تقارير أممية ومحلية.

ووسط هذا وذاك تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث وردت تقارير فلسطينية عن نيران المدفعية الثقيلة خلال الليل في منطقة خان يونس ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين. كما صرحت أمس وزارة الدفاع السورية أن غارة جوية منسوبة لإسرائيل أصابت أهدافا في دمشق والحديث عن عنصرين تابعين لمنظمة حزب الله اللبنانية.

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