التغطية متواصلة | وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع غالانت حول الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ومعابر إضافية خشية المجاعة في القطاع
في اليوم الـ 146 للحرب في قطاع غزة وعشية أنباء متضاربة عن اتفاق لوقف إطلاق النار يتحدث وزير الدفاع الأمريكي مع غالانت حول الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين خشية المجاعة
قال البنتاغون الأربعاء إن وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت حول الحاجة الملحة لوصول المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مقرونة بالحاجة إلى إيجاد معابر إضافية لدخول الشاحنات تجاوبا مع مخاوف من تعمق أثر المجاعة في القطاع على وقع تقارير أممية ومحلية.
ووسط هذا وذاك تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث وردت تقارير فلسطينية عن نيران المدفعية الثقيلة خلال الليل في منطقة خان يونس ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين. كما صرحت أمس وزارة الدفاع السورية أن غارة جوية منسوبة لإسرائيل أصابت أهدافا في دمشق والحديث عن عنصرين تابعين لمنظمة حزب الله اللبنانية.
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بعد إعلان سموتريتش: مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات سيجتمع الأربعاء المقبل للبت في بناء آلاف الوحدات السكنية
يجتمع مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية، الأربعاء، لمناقشة المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات على ضوء إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن الموافقة قريبا على بناء حوالي 2350 وحدة سكنية في معاليه أدوميم، و300 وحدة سكنية تقريبا في كيدار و694 وحدة سكنية في إفرات.
مسيرة أهالي المختطفين: مئات المشاركين بدأوا المسير الاحتجاجي نحو بيت جبرين سعيا للوصول إلى القدس
خرج المئات من المشاركين في مسيرة "الاتحاد من أجل إطلاق سراح المختطفين"، وبدأوا يومها الثاني بمسيرة من المتوقع أن تنتهي في القدس. غادر المتظاهرون، ومن بينهم أفراد من عائلات المختطفين، كيبوتس جات بالقرب من كريات جات الجنوبية باتجاه بيت جبرين. بالأمس، سارت العائلات من موقف سيارات "رعيم" في غلاف غزة، أحد مسارح الهجوم المروع يوم 7 أكتوبر مرورا بمركز الشرطة في سديروت وتوقفت في كيبوتس جات ليلاً.
حزب الله يعلن مسؤوليته عن القصف المدفعي على إسرائيل
أعلن تنظيم حزب الله مسؤوليته عن القصف المدفعي الذي قال إنه تم تنفيذه باتجاه إسرائيل في الساعة 08:00 في أول إعلان له عن تحمل المسؤولية منذ الصباح. ووفقا لتقارير إسرائيلية فقد طاول القصف مدينة شلومي في الجليل الغربي وتم رصد عشر عمليات إطلاق نار في المنطقة دون وقوع إصابات.
بيان للجيش الإسرائيلي: تم القضاء على الخلايا الإرهابية في حي الزيتون مع استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وتواصل قوات الجيش القضاء على المسلحين وتفكيك البنية التحتية في خان يونس
لبنان: الولايات المتحدة تخشى هجوماً برياً إسرائيلياً محتملاً بحلول الربيع
صافرات الإنذار تدوي في المناطق الحدودية شمالي إسرائيل
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقي منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لغزة
عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، اجتماعا بناء مع سيغريد كاغ، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة والمنسقة الحالية للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لغزة. وناقشا بعض التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والسياسات الممكنة لمواجهتها.
نيوزيلندا تعلن حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين" إلى أراضيها
أعلنت نيوزيلندا حظرا على دخول المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين"، الذين تقول إنهم "نفذوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية". ولم يذكر البيان المشترك لرئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر ليكسون ووزير الخارجية ونستون بيترز أسماء المستوطنين الذين فرضت عليهم العقوبات.
البنتاغون: أوستن وجالانت تحدثا الأربعاء عن الحاجة الملحة لوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين والحاجة إلى تسهيل طرق جديدة للمساعدات لشمال غزة
كندا أعلنت أنها ستبدأ في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين عبر الإمدادات الجوية
نيوزيلندا تصنف حركة حماس بأكملها ككيان إرهابي وتحملها مسؤولية هجوم 7 أكتوبر
قالت الحكومة النيوزيلندية في بيان "ما حدث في 7 أكتوبر يؤكد أننا لم يعد بإمكاننا التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحماس. فالمنظمة ككل تتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية المروعة".