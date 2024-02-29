وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل ما يزيد عن 30 ألفاً خلال أشهر الحرب ضد حماس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخميس أن أكثر من 30 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر.

تواصل إسرائيل عملياتها القتالية منذ خمسة أشهر لتحقيق أهداف الحرب التي اندلعت غداة هجوم غير مسبوق لحماس على البلدات الجنوبية المتاخمة للقطاع اشتمل على القتل والأسر والتدمير حيث قضى في يوم واحد 1200 قتيل في كارثة لم تعرف إسرائيل مثيلا لها على مدى سني وجودها.

ومع استدامة الصراع الذي كبد الجانبين ثمنا باهظا وخلف أوضاعا إنسانية صعبة في القطاع المكتظ الذي أجبر ساكنوه على النزوح جنوبا والاحتماء في رفح الحدودية وجدت إسرائيل نفسها تواجه ضغوطا عالمية متزايدة لوقف الصراع، وسط مساعي الوسطاء لبلورة اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بإطلاق سراح الرهائن لكن تفاصيله المؤلمة تعرقل التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وفيما تحث الولايات المتحدة الحليف الأبرز لإسرائيل في حربها على القطاع على وقف مؤقت لإطلاق النار فإنها تواصل الذود عن حق إسرائيل في مواصلة الحرب وتفرض الفيتو ضد الدعوات لوقف فوري للصراع.

ويعكس عدد القتلى حجم المأساة في القطاع الذي باتت المجاعة تنهش جزءا كبيرا منه وسط تحركات لمنع تدهور الحالة عبرت عنها فرنسا والأردن قبل أيام بإنزال جوي للمساعدات للغزيين وتبعتها الولايات المتحدة في الكشف عن النية للقيام بخطوة مماثلة وتأكيد الحاجة لزيادة المساعدات للفلسطينيين في حديث لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي غالانت بموازاة لقاء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع مع سيغريد كاغ، المنسقة الحالية للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لغزة.

وقالت CNN في تقرير إن وزارة الصحة في غزة لا تفرق في إحصائياتها بين المدنيين ومسلحي حماس، لكنها قالت في التحديثات الأخيرة إن حوالي 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال.