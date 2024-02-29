تقرير| السنوار لقيادات في الخارج: "الإسرائيليون موجودون حيث نريد لهم بالضبط أن يكونوا"

جاء في تقرير لـ "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين كبار في قيادة حماس أعربوا عن قلقهم في وجه نجاحات الجيش الإسرائيلي في القتال وتآكل الذراع العسكرية للمنظمة، وذلك خلال اجتماع مطلع الشهر الجاري في قطر.

لكن السنوار قال مطمئنا على لسان أحد مبعوثيه "إن الإسرائيليين موجودون حيث نريد لهم بالضبط أن يكونوا". وأضاف المبعوث أن مقاتلي الذراع العسكرية جاهزون لمواجهة الجيش الإسرائيلي في رفح وأن الخسائر المدنية في جنوب غزة ستؤدي إلى ضغط دولي على إسرائيل، على ما جاء في التقرير الذي أشارت إليه صحيفة يسرائيل هيوم.

ووفقا للتقرير فإن هدف السنوار هو خروج حماس من تحت أنقاض غزة بعد الحرب، وإعلان انتصار تاريخي على إسرائيل، والاستيلاء على القيادة الفلسطينية.

وبالرغم من الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر والمعارك الضارية التي سحقت جانبا كبيرا من البنى التحتية لحركة حماس فإن المخاوف تراود القيادات في الجيش الإسرائيلي بشأن التمكن قريبا من القضاء على قوة حماس العسكرية والسياسية حسب وول ستريت جورنال.

وكشف التقرير عن محاولات من جانب مسلحي حماس في بعض الأماكن استدراج جنود إسرائيليين إلى كمين عبر تفخيخ أغراض ومتعلقات تخص الرهائن الإسرائيليين الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتطرق التقرير أيضا إلى محاولات حماس استخدام المكر في نصب الكمائن للجنود الإسرائيليين. في إحداها، وجد بعض الجنود المكلفون بإجلاء الجنود الجرحى في أحد المواقع حقيبة مكتبوب عليها بالعبرية تعود لأحد المختطفين من سكان كيبوتس بئيري. ووفقا لقائد الفرقة فإنه بعد النظر بحذر إلى محتويات الحقيبة، انتبه الجنود لقنبلتين يدويتين مصممتين للانفجار بحال لمسها. وفي مرة أخرى استخدمت حماس شرائط صوتية للمحتجزين يطلبون النجدة بالعبرية.