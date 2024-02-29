تقرير: الإدارة الأمريكية متخوفة من عملية إسرائيلية برية في الصيف

أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قلقين من أن إسرائيل تخطط عملية برية في لبنان، يمكن أن تنطلق نهاية فصل الربيع أو بداية فصل الصيف، وذلك في حال لم تنجح الجهود الديبلوماسية لإبعاد حزب الله عن الحدود.

وقال مسؤول في إدارة بايدن "نعمل على احتمال أن عملية إسرائيلية يمكن أن تحدث خلال الأشهر القادمة" وتابع المسؤول :"ليس بالضرورة خلال الأسابيع القادمة، لكن يمكن متأخر أكثر في هذا الربيع، عملية عسكرية إسرائيلية هي إمكانية واضحة".

وعلى صعيد متصل قال مسؤول عراقي لصحيفة "واشنطن بوست" نهاية الأسبوع بأن ايران تبذل أقصى جهودها لمنع توسع الحرب والتصعيد الى "نقطة اللاعودة".

ويشار الى أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي قال قبل يومين خلال تقييم للوضع على الحدود الشمالية "لا ننتظر أي أمر، نحن نقول هذا الأمر- حزب الله قرر في السابع من أكتوبر مساء بأن ينضم ويجب أن يدفع ثمنا كبيرا جدا على هذا".

وتابع هاليفي :"أعتقد بأننا نقوم بالخطوات الصحيحة" وأضاف هاليفي :"لا يوجد حزب الله بالقرب من السياج، عندما عاد الناس الى هنا، وأنا أعتقد أنه فيما لو تصرفنا بصورة صحيحة، سيعودون الى هنا قبل كل شيئ بفضل الأمن. يجب إعادة الناس الى هنا مع أمن وجود حياة، يجب على الدول أن تتعلم كيف تتشجع".