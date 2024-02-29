تقرير:الجيش الإسرائيلي يخرج تسعة مقاتلين من جفعاتي من غزة بعد اتهامهم برفض الأوامر

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن تسعة من المقاتلين من سرية "تسفار" التابعة للواء جفعاتي والذين خدموا في قطاع غزة أخرجوا من الخدمة وسط قتالهم في قطاع غزة، جرى هذا بداية الأسبوع بعد اتهامهم برفض تنفيذ أوامر عسكرية.

المقاتلون خدموا على مدار أربعة أشهر خلال القتال في خان يونس، الزيتون ، الشاطئ، الرمال وجباليا. وطلب منهم قائد السرية جمع أغراضهم والخروج من القطاع. وقالوا:"قائد السرية قال لنا في غضون عشر دقائق اجمعوا أغراضكم، وتحركوا من هنا، أنا أثق بكم". الحديث يدور عن سرية عملياتية مخضرمة وهم من المرتقب أن ينهوا خدمتهم العسكرية في غضون أربعة أشهر.

وزعم وفقا للتقرير بأن الجنود رفضوا تنفيذ الأوامر. أحدهم الجنود ترك موقعه وتجولوا بدون خوذات وسترات حماية. في البداية تمت معاقبتهم بأن طلب منهم دوريات حراسة إضافية على مواقع. يوم الأحد جاء قائد السرية وأبلغهم :"أنا أتعامل مع القتال، وأنتم ترفضون الأوامر وتتجولون بدون سلاح، أنا لا أثق بكم، يجب أن تخرجوا من هنا وسيتم وضعكم في أماكن أخرى وسنسحب منكم شهادة مقاتل".

ويقول الجنود أنهم خاطروا بحياتهم لفترة طويلة :"لقد قاتلنا، فقدنا أصدقاء، والآن يرموننا بعيدا" وأضافوا :"كنا ملاصقين للقادة في الدبابة، تخلى عنا القادة الذين كنا معهم طيلة القتال من فوق وتحت الأرض". وتابعوا :"والآن يهددوننا بسحب شهادة المقاتل منا وما نستحقه". أهالي الجنود قالوا إن "أبنائهم كانوا فترة طويلة في غزة وكانوا مرهقين ومنهكين تماما، بدلا من إخراجهم لتجديد نشاطهم يتم إذلالهم وإلقائهم بعيدا ويهددون بسحب شهادة المقاتل التي تخصهم".

وفي تعقيب لجيش الإسرائيلي على ما ورد أعلاه:"الحديث يدور عن عدد من الجنود والذين انحرفوا عن أوامر الجيش، وأخرجوا من قطاع غزة حتى إجراء تحقيق بالموضوع. وسيتم غدا إجراء تحقيق برئاسة قائدة الوحدة وفي نهاية سيتم اتخاذ القرار المناسب. الجنود لم يتم طردهم".