تقرير: حماس تهدد بوقف المفاوضات على خلفية قتل مأساوي لغزيين خلال التدافع حول شاحنات المساعدات شمال غزة

أفادت شبكة "العربية" السعودية أن حماس تهدد بوقف المفاوضات، في أعقاب الحادث الذي وقع في الصباح الباكر حيث تجمع سكان غزة حول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها إلى شمال قطاع غزة، وطبقا للجيش الإسرائيلي، فقد شرع هؤلاء بنهب المعدات ما دفع قوات الجيش إلى إطلاق النار.

https://twitter.com/i/web/status/1763178369674342822