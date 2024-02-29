تقرير: حماس تهدد بوقف المفاوضات على خلفية قتل مأساوي لغزيين خلال التدافع حول شاحنات المساعدات شمال غزة

أفادت شبكة "العربية" السعودية أن حماس تهدد بوقف المفاوضات، في أعقاب الحادث الذي وقع في الصباح الباكر حيث تجمع سكان غزة حول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها إلى شمال قطاع غزة، وطبقا للجيش الإسرائيلي، فقد شرع هؤلاء بنهب المعدات ما دفع قوات الجيش إلى إطلاق النار.

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وجاء في بيان رسمي للحركة أن "المفاوضات ليست عملية مفتوحة على حساب دماء شعبنا، وسيتحمل العدو عواقب فشل المفاوضات طالما استمر في جرائمه بحق شعبنا". وذكرت شبكة سي إن إن نقلاً عن شهود عيان أن سائقي الشاحنات "حاولوا الهروب ودهسوا الناس عن طريق الخطأ".

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس عن مقتل 81 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 700 آخرين خلال التدافع حول إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ووفق مواقع إسرائيلية فقد حاولت عصابات الاستيلاء على شاحنة ونهبها، مما أدى إلى ذعر السائق فانطلق مسرعا بالشاحنة وسط الحشد المتجمع هناك ما أسفر عن دهس عدد من الأشخاص، وعمّت الفوضى في المكان، وفق النشر في واللا.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن معظم القتلى في الحادث لقوا حتفهم في وقت مبكر من الصباح نتيجة سحقهم أو دهسهم من قبل سائقي شاحنات المساعدات. ويقول الجيش الإسرائيلي إن التجمع العنيف للسكان حول الشاحنات أدى إلى سحق عشرات الضحايا ودهسهم.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادث بأنه "مجزرة بشعة"، وقالت إنها "جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الشعب".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال عملية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة في الصباح الباكر، تجمهر الناس ونشأ تجمع عنيف حول الشاحنات، إذ قام بعضهم بنهب المعدات التي وصلت. وأصيب العشرات من السكان بجروح نتيجة تعرضهم للسحق تحت الأقدام". وتم إطلاق النار من قبل القوات عند تقدم المتجمهرين من القوة على نحو يعرض حياتهم للخطر. وأكد الناطق أن تفاصيل الحدث قيد المراجعة.