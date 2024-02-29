المطالبات بوقف النار تتصاعد مع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل| تقرير

من المتوقع أن تؤدي الحادثة التي وقعت في قطاع غزة صباح اليوم (الخميس)، والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين عندما هاجموا شاحنات المساعدات، إلى زيادة كبيرة في الضغوط الأمريكية والدولية على إسرائيل. من المتوقع أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سواء مع صفقة الرهائن أو دونها، في محاولة لتهدئة التوترات ووقف التصعيد في المنطقة.

أظهرت الكارثة الجمع بين الجوع المنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة، وبشكل خاص في الأجزاء الشمالية، والانهيار الكامل للقانون والنظام. والولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أن "غزة تتحول إلى مقديشو" فقد أظهرت الكارثة التي أحاطت بشاحنات المساعدات اليوم أن هذه العملية جارية.

قال مسؤولون أميركيون كبار إنهم حذروا، في جميع المحادثات التي جرت مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، من أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الكارثة الإنسانية التي ستحدث في غزة. وقد أعرب أحد كبار الأميركيين عن دهشته من الرد الذي تلقاه من الإسرائيليين، قائلاً: "سألوني لماذا هذه مشكلتنا؟". وأوضح: "أخبرتهم أنهم لا يفهمون وضعهم".

إن الكارثة في غزة هي أيضًا نتيجة لتباطؤ الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن "اليوم التالي". عشرات المواطنين الفلسطينيين الجائعين الذين دهستهم الشاحنات أثناء محاولتهم الحصول على القليل من الطعام يعدون دليلاً على أن "اليوم التالي"، خلافًا لكلمات نتنياهو، ليس بعد القضاء على حماس، بل هو هنا والآن. "إن حادثة غزة هي بالضبط ما حذرنا منه. تحدثنا عن ضرورة إيجاد حلول لليوم التالي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقانون والنظام وتوزيع المساعدات على سكان غزة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات"، قال مسؤول في جهاز الأمن.